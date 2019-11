Récord en las listas de espera para operarse en la Sanidad Pública

La cifra es récord: 671.494 pacientes engrosaban a finales de junio la lista de pacientes a la espera de una operación, la mayor cifra en los 16 años que lleva Sanidad recopilando estos datos. El tiempo medio hasta la operación se sitúa en este último registro en 115 días con grandes variaciones entre comunidades autónomas y tipo de cirugía. Unas cifras que para los pacientes consultados por COPE evidencian la necesidad de una mayor inversión y de una mejor organización del sistema.

Silvia tiene 45 años, vive en Toledo, tiene una enfermedad grave de la piel y lleva 5 meses aguardando una llamada de la Sanidad Pública. Según cuenta a COPE “estoy esperando a que me llamen y no sé cuanto tiempo estaré así. Puedes llamar y preguntar pero nadie te dice cuando te operan, te explican que que cuando haya hueco o cuando pueda el cirujano, no sabes. Y luego te llaman y tampoco te dan tiempo para prepararte, la operación es mañana o pasado”.

Notables diferencias por Comunidades Autónomas

Cataluña es la región española con más pacientes en lista de espera 168.000 por delante de Andalucía que tiene casi 138.000 seguidas a bastante distancia por Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid con más de 50.000 personas aguardando una operación en la sanidad pública y de Castilla La Mancha con casi 37.000. Son precisamente los pacientes andaluces y los castellanomanchegos los que que sufren mayores tiempos de espera, más de cinco meses y esto de media.

Muy por encima de la media en espera que está en 115 días, Cataluña, Canarias y por encima de los tres meses de espera Extremadura y Aragón. Los que menos demora tienen son los pacientes madrileños, riojanos, vascos y gallegos.

“Si tienes la mala suerte como es mi caso de vivir en Castilla La Mancha los plazos pueden alargarse mucho, yo ya llevo cinco meses a la espera” zanja Silvia que lleva a sus espaldas seis operaciones todas relacionadas con la hidrosadenitis supurativa que padece.

Disparidad también según la especialidad

Y por especialidades, traumatología es la que tiene mayor lista de espera con 171.000 pacientes seguida de oftalmología con 140.000 y de cirugía general y de digestivo. En el extremo opuesto cirugía torácica con casi 2.000 pacientes a la espera de ciurgía pero situados entre los que más demora tienen para llegar hasta el quirófano 139 días solo precedidos por los pacientes de cirugía plástica y neurocirugía.

También los niños y los pacientes de traumatología esperan de media 4 meses antes de ser operados en el sistema público y más de 100 días tienen de media por delante quienes necesitan una intervención en digestivo, ginecología y dermatología. El doble que para una cirugía de corazón en la que la espera media es algo superior a los 50 días.

Y por tipo de operación la de juanetes es la que más tiempo se demora seguido de artroscopias y los pacientes de cataratas los más numerosos en la lista de espera, casi 103.000.

En el Ministerio de Sanidad que recopila cada seis meses estos datos nos remiten a las Comunidades Autónomas que son las que gestionan el día a día sanitario....Y los pacientes apuntan a la constante reducción de costes como el origen de un problema para el que ven estas soluciones que explica a COPE José Luis Baquero del Foro Español de Pacientes.

“Yo creo que es preciso reforzar la pública y recurrir a conciertos con la privada y solo así podremos salir de este bache” asegura.

Considera que las cifras del Sistema de Información sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud son el resultado de la obsesión por reducir los costes, algo que según subraya acaba redundando en la calidad de la atención sanitaria.

Y entretanto la lista aumenta y como señala Silvia “cuanto más tiempo pasa más empeora mi enfermedad y más radical es la operación a la que me tienen que someter".