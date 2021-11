La recomendación de Bruselas de la tercera dosis choca con la visión de algunos expertos: "No hay datos"

Con la pandemia fuera de control en Europa, la Unión Europea ha alertado este mismo miércoles de un gran incremento de hospitalizaciones y fallecimientos por covid-19 en los próximos meses si no se adoptan medidas drásticas que sirvan para frenar el avance del virus. Es por ello que Bruselas ha pedido acelerar las campañas de vacunación, así como mayores restricciones a todos aquellos Estados con una tasa por debajo del 80 por ciento de población vacunada y administrar una tercera dosis a todas aquella personas mayores de 40 años.

"Las dosis de recuerdo deben estar disponibles para toda la población adulta, con prioridad a las personas mayores de 40 años", ha pedido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Una medida, desde luego, que podría causar mucha controversia por la falta de estudios que hay sobre la efectividad de una tercera dosis en estos grupos de edad. El virólogo y profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, ha acogido esta decisión con cierta reticencia. "De momento, con las vacunaciones de las personas que se han infectado y vacunado, salvo en los grupos de edad más avanzada, sigue habiendo una protección muy buena frente a lo que es la enfermedad severa y la muerte", ha asegurado a COPE.

Sí opina que, si por ejemplo, la vacuna pretende reducir la incidencia en un determinado momento, o mejorar la producción de anticuerpo, "es interesante". Si por el contrario, lo que se está buscando es reducir la posibilidad de infección y fallecimiento en personas de entre 40 y 70 años, opina que "no hay datos suficientes para consumar que sea necesario". No ha rechazado, eso sí, que pueda ser útil dentro de unos meses cuando haya nuevas evidencias. Algo que, de momento, no hay en estos grupos de edad.

En la misma línea ha razonado el virólogo al ser preguntado por la posibilidad de que la vacunación contra la covid-19 pueda ser anual, similar a la vacuna de la gripe. "Va a depender de si queremos prevenir casos o si la bajada de anticuerpos se produce después de dos o tres dosis y no tengamos protección", ha aseverado. "Sería uno de los factores que determinaría la necesidad de volver a vacunarse", ha añadido.

Otra cosa distinta, ha opinado, es ponerse una tercera dosis porque el virus "siguiera evolucionado y mutara de tal manera que la vacunación se hiciera inefectiva a la hora de que nos infectáramos", ha asegurado el experto. Cree, por lo tanto, que son muchos factores y objetivos distintos lo que podrían hacer que pudiera haber una vacunación anual.

España vacunará a mayores de 60 años y personal sanitario con una tercera dosis

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció el pasado martes que la Comisión de Salud Pública había dado luz verde a la tercera dosis de la vacuna para personas mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario. Tal y como trasladó la titular de Sanidad, el objetivo de España no es otro que "vacunar, vacunar y vacunar" y quiso desmarcarse de la situación de otros países europeos, donde el virus está desbocando, alegando que en España "es muy distinta a la de hace unas meses".

Una tercera dosis que, a juicio del virólogo, es beneficiosa. "Hay estudios que demuestran que hay una bajada de la protección de la vacuna a la hora de desarrollar la enfermedad grave y la muerte" en estos grupos de edad, con lo cual en este caso "sí está justificada", ya que los datos "avalan esa tercera dosis de una manera contrastable".

Por otro lado, en el caso del personal sanitario y sociosanitario, existe el problema "de si son personas que están dispuestas a persona que tienen un riesgo alto de desarrollar la enfermedad y con esa vacunación garantizar que, si se infectan, transmitan la enfermedad a otras personas", ha opinado el virólogo. En este sentido, ha tildado de "interesante" saber si estamos hablando de "una recomendación, opción u obligatoriedad".