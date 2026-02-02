Zarzalejos critica a Sánchez por su ausencia en el funeral por las víctimas de Adamuz en Huelva: "Muestra una incapacidad que le inhabilita"

La polémica por la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Huelva ha continuado en el programa 'Herrera en COPE'. El periodista José Antonio Zarzalejos, en la sección 'Sexto sentido' con Carlos Herrera, ha criticado duramente la decisión del presidente del Gobierno, calificándola como una muestra de 'escasa valentía' y una dejación de sus funciones como estadista.

Una justificación 'falsa e inaceptable'

Zarzalejos ha calificado la justificación de Moncloa, que aduce que Sánchez no acude a ceremonias religiosas, como "'falsa' e 'inaceptable'". El periodista ha recordado que 'consta que ha acudido a varias' y ha invocado el artículo 16 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a "tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española".

Según ha explicado, Sánchez, como titular del poder ejecutivo, debe respetar estas creencias, especialmente las católicas por razones 'cuantitativas y culturales'. En este sentido, ha destacado las palabras de Liliana Sáenz de la Torre, hija de una de las fallecidas, quien afirmó desde el púlpito que Huelva "es tierra Mariana y creyente", una realidad que, para Zarzalejos, el presidente "no respetó".

José Antonio Zarzalejos y Carlos Herrera

Un patrón de conducta ante la adversidad

Carlos Herrera ha apuntado que la tendencia de Sánchez es "desaparecer en momentos difíciles y críticos", a lo que Zarzalejos ha añadido que es "'una de sus características'". El periodista sostiene que el presidente "se escaquea y delega" cuando no se encuentra en un "espacio de confort", como "mítines en lugares cerrados" o debates parlamentarios donde prevé una derrota.

Muestra así una incapacidad personal y política que le inhabilita" José Antonio Zarzalejos Periodista

Para el colaborador, esta actitud "muestra así una incapacidad personal y política que le inhabilita". Zarzalejos ha concluido que el episodio del funeral de las víctimas de Adamuz supone "'otro parteaguas'" para valorar de forma "'muy negativa'" la "idiosincrasia de Pedro Sánchez".

Las valoraciones de Zarzalejos se suman a las expresadas por el propio Carlos Herrera durante su monólogo. El comunicador criticó duramente la ausencia del presidente en el funeral por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, calificando de "cobarde" a Pedro Sánchez por no asistir a la ceremonia religiosa en Huelva. Según Herrera, el presidente "huyó" para no dar la cara "ante las víctimas de un accidente que no debió producirse", faltando a su obligación de acompañar a las familias en su dolor.

Herrera también dirigió sus críticas hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien acusó de "soberbia" y "narcisismo" durante su comparecencia en el Senado. El periodista afeó al ministro sus justificaciones y su lamento por haber dormido poco, recordando que hay 45 víctimas mortales y que la propia Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios está "sorprendida" por el estado del tramo. Un comportamiento que, para Herrera, evidencia que el "sanchismo está enfermo".