¿Cómo lavar tu mascarilla para seguir protegiéndote del coronavirus?

Cada vez más se están viendo mascarillas de tela en medio de la epidemia de Covid-19, ya que las autoridades sanitarias recomiendan el uso de las mismas. Para muchas profesiones son incluso obligatorias y sobre todo en el transporte público o en cualquier lugar donde se congregen personas.

Si te decides por usar una de tela, es importante cuidarla para no alterar su capacidad de filtración y eliminar cualquier posible microbio. ¿Cómo lavarla de manera correcta y efectiva? ¿Lo hago a mano o a máquina? ¿Y la temperatura cuál debe ser?

¿CÓMO LAVAR EN LA LAVADORA?

Debes lavar tu mascarilla después de cada uso y hacerlo a una temperatura de 60º y en un ciclo de al menos 30 minutos. Puedes usar tu detergente habitual. Con esta temperatura y los movimientos giratorios el virus será destruido. No uses suavizante porque afectaría a la capacidad de filtración de la tela. Y si te preguntas si es necesaria lavarla como una prenda únida la respuesta es no. Puede lavarse con otra ropa que tengas pendiente en la próxima colada.

Para una mayor seguridad es aconsejable autodesinfectar la lavadora de ves en cuando con ciclos en vacío de 90ª. De esta manera se destruiría las bacterias presentes en el tambor, las tuberías o los filtros del propio disposiitvo.

NO USAR PRODUCTOS QUÍMICOS

Cuidado con desinfectar la mascarilla con productos químicos como gel antibacteriano, spay desinfectante con alcohol o lejía sobre la máscarilla de tela, porque afectará a la capacidad de filtración y también podemos inhalar la sustancia química y tóxica cuando volvamos a utilizarla.

LAVAR CON AGUA HIRVIENDO

No es recomendable sumergir la mascarilla usada en una olla con agua hirviendo porque podriamos dañar la membrana del filtro. La mayoría de las telas, menos algodones gruesos, no pueden soportar temperaturas superiores a los 100º durante mucho tiempo. Además a esa temperatura las bandas elásticas que sirven para ceñirla a la cara perdería sus facultades.

Por lo tanto debes tener en cuenta que temperaturas muy bajas no destruyen el virus y temperaturas demasiado altas puede afectar a la mascarilla. Lo mejor es lavar en la lavadora.

¿LAVAR A MÁQUINA O A MANO?

Este virus es un virus muy frágil que se degrada cuando se somete a altas temperaturas durante un período de tiempo. Por este motivo es recomendable lavar a máquina a 60º durante 30 minutos. No se recomienda lavar la mascarilla a mano porque esta está formada por un conjunto complejo de varias capas de tela, que es difícil de limpiar. Por este motivo lavarla a mano no sería suficiente para destruir las partículas de virus que pueden estar impregnadas por las distintas zonas.

¿CÓMO DEBO SECARLA?

La mascarilla puede estar seca en menos de dos horas para así preservar su efectividad, ya que los virus y bacterias proliferan en ambientes húmedos. Pero si has respetado las condiciones de lavado, el agente infeccioso ya ha sido destruido. Así que no te preocupes demasiado si el secado se alarga algo más.

Siempre que el tejido de la máscarrilla lo permita, puedes pasarle la plancha o vapor a una temperatura de unos 120º, de esta manera completamos la desinfección. Para saber si la tela soporta plancha a 120/130º, la etiqueta debe indicar un símbolo específico.

NÚMERO DE VECES DE LAVADO

Este apartado dependerá del modelo en sí. El fabricante puede indicarlo y si te la diseñas tú mismo, verifica que después de cada lavado no existe alteración en la tela. Por norma general una mascarilla de tela puede someterse a un número de lavados entre 12 y 20 veces sin perder su eficacia. Si aprecias que la mascarilla se deforma o encoge, es momento de desecharla.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVARLA PUESTA?

Lo recomendable es aproximadamente 4 horas. Si nos pasamos de este tiempo llegará a perder su rigidez y dejará de ser efectiva. Por lo que úsala para ir a la compra, en el transporte público, o en algún lugar de afluencia de personas. Una vez llegues a casa o al trabajo, debes quitártela o cuando notes que está demasiada húmeda. Luego y siempre que no puedas depositarla en la lavadora de inmediato, debes guardarla en una bolsa de congelador hasta el próximo lavado.