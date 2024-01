Rechazada una moción de Vox que pedía eliminar el lenguaje inclusivo en los documentos del Parlamento de Navarra

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción de Vox que pedía eliminar el uso del lenguaje inclusivo en "todos los documentos oficiales" de la Cámara foral así como en diferentes publicaciones en las que participe "directa e indirectamente" el Legislativo.

La iniciativa ha contado únicamente con el apoyo de los dos parlamentarios de Vox mientras que el resto de partidos se ha pronunciado en contra.

En la defensa de la moción, la parlamentaria de Vox Maite Nosti ha considerado que el lenguaje inclusivo "debe ser suprimido de los documentos oficiales, ya que estorba la comunicación y entorpece el funcionamiento de la administración". "Una lengua tiene que ser simple y práctica para que se entienda y no se puede cambiar a golpe de política. El lenguaje en sí mismo ni incluye ni excluye, esto lo hace la gente que lo usa", ha defendido. "Una cosa es la evolución natural del lenguaje y otra la incultura, la estupidez y el uso del idioma como arma política", ha añadido.

Desde UPN, Cristina López ha dicho que su partido "no está a favor ni de obligar a que se elimine el lenguaje inclusivo ni de imponer su utilización". "El problema llega a nuestra opinión cuando la ideología se impone a todo lo demás, incluso saltándose las propias reglas de la lengua española" llegando a "caer en situaciones que generan hartazgo en una parte de la sociedad y que pueden ser percibidas como absurdas o incluso ridículas", ha afirmado la regionalista.

La socialista Arantza Biurrun ha mostrado su oposición a lo que ha calificado de "moción croqueta" de Vox y que ha considerado "un ataque más a la lucha por la igualdad". "Utilizar el lenguaje inclusivo es visibilizar a las mujeres, la mitad de la humanidad. ¿Cómo nos vamos a sentir identificados si nos nombran en masculino?", se ha preguntado. "Nuestra posición y trabajo será siempre en defensa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres que es lo que es el feminismo y por tanto en el uso del lenguaje inclusivo como una forma de evidenciarlo", ha añadido.

La portavoz del PPN, Irene Royo, ha considerado "valioso la posibilidad y no la obligación de utilizar el lenguaje inclusivo porque ayuda a la visibilidad de la mujer y favorece el apoyo a la igualdad de derechos y oportunidades". Ha admitido que, a veces, es "artificioso pero es importante para trabajar en la igualdad". No obstante, ha señalado que "el uso y abuso del lenguaje inclusivo lleva en ocasiones a veces al ridículo o a entorpecer la facilidad para saber de lo que se está hablando pero su utilización no es obligatoria y sólo es una manifestación de la libertad de expresión".

Los representantes de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han limitado, en su intervención, a anunciar su voto contrario a la moción.