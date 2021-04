La reacción de Pérez-Reverte al ver un libro de historia con lenguaje inclusivo: "Fabricar idiotas"

El escritor Arturo Pérez Reverte ha denunciado a través de sus redes sociales la 'absurdez' que puede llegar a provocar el empleo del lenguaje inclusivo hasta niveles extremo. La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, advirtió en 2019 de que "no está en manos de nadie parar el avance del lenguaje inclusivo" y dijo que la Real Academia Española (RAE) debe "velar por la lengua". Para la vicepresidenta, "se trata de algo tan normal, tan democrático y tan deseable como que el lenguaje ayude a recoger la realidad que ya existe y transformarla con respeto a las mujeres".

Las palabras de Calvo se produjeron después de que la Real Academia Española (RAE) manifestara su voluntad de rechazar la inclusión del lenguaje inclusivo en la Constitución. La Constitución es "gramaticalmente impecable", señalaba Real Academia Española en el informe encargado por el Gobierno. Un texto aprobado por unanimidad que, aunque no está a favor de cambiar el lenguaje de la Carta Magna, sí que veía "correcto" desdoblar palabras como príncipe y princesa.Muñoz Machado defendía por ehjemplo que el "plural masculino sirve para la mayoría de las palabras" y, por tanto, no hay necesidad de cambiarlo.

Pero el lenguaje inclusivo sigue su propia batalla y eso genera a veces situaciones muy extrañas. Pérez Reverte lo ha hecho notar en un tuit publicado este viernes. "Libros de texto escritos por idiotas para fabricar idiotas. Y hay colegios que los aceptan", ha señalado junto a una foto donde se ve una parte de un libro de texto explotando el lenguaje inclusivo. En el libro, dirigido al alumnado se puede leer, que "la misión de la Inquisición era juzgar a los sospechosos y sospechosas de herejía o delitos de fe y sancionar a los condenados y condenadas". Después, se lee que "los nuevos cristianos y cristianas recibieron el nombre de conversos y conversas" o que "tras la conquista de Granada, se garantizó a los musulmanes y musulmanas...". En el último párrafo del epígrafe se incide de nuevo en "musulmanes y musulmanas" y se añade "moriscos y moriscas". Es decir, siete ejemplos de lenguaje inclusivo en apenas unos párrafos de un texto.

Libros de texto escritos por idiotas para fabricar idiotas. Y hay colegios que los aceptan. pic.twitter.com/pCfVVjZc90 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 15, 2021

LAS RESPUESTAS AL POLÉMICO TUIT DE PÉREZ-REVERTE

El tuit de Arturo Pérez-Reverte ha comenzado a correr como la pólvora en redes sociales y ha generado numerosos comentarios. "El problema es que esto es lo que llaman igualdad y dar visibilidad. En vez de hacer leyes que realmente fomenten la igualdad", dice uno. "Seré rarita, pero cuando se generaliza y es en masculino yo no me siento ofendida. Me da igual cómo me nombren. Sé que soy mujer y estoy por encima de todas estas gilipolleces. ¡Habrá problemas más serios y por los que luchar!, ha dicho otra. Otros usuarios, sin embargo, sí han respondido al escritor asegurando que estos ejemplos refuerzan la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

