La RAE responde a Carmen Calvo: "La Constitución está redactada conforme a los usos del español"

El director de la Real Academia de la Lengua Española, Antonio Muñoz Machado, ha desgranado esta mañana los detalles del informe que le fue solicitado por la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo hace más de un año, y que el plenario de los académicos aprobó por unanimidad a finales de la semana pasada.

Si bien los académicos entienden que el masculino inclusivo es la fórmula perfecta, si han hecho alguna salvedad, recomendaciones para que sin prisas, “cuando se reforme la Constitución” mejoren la redacción de algunos de los artículos. En el referido a la Corona, la palabra Reina no aparece en la Constitución como titular de la Corona, solo se menciona al rey. Propone la RAE que se desdoble en este caso Rey y Reina , o que se utilicen fórmulas alternativas como la Corona o la Jefatura del estado.

“Convendría -explica Muñoz Machado-considerando además que el próximo Jefe del Estado será previsiblemente una mujer”. De la misma forma, hay tres menciones al Príncipe de Asturias pero no aparece el término Princesa, que habría que incluir. De igual forma recomienda que se cambie el término disminuido, en el artículo 49, por discapacitado, por “el valor peyorativo que el término ha ido ganando con el tiempo”, y que en el artículo 39 se use la fórmula “tanto los padres como las madres”.

No considera necesario desdoblar los términos que se refieren a cargos, como presidente del gobierno, Consejo de Ministros, alcalde, defensor del pueblo o fiscal general porque “poseen o no valor inclusivo en función del contexto sintáctico en el que se encuentren”, aunque no descartan un posible desdoblamiento temporal, “no por razones de orden gramatical ni de orden jurídico, sino en atención a valoraciones de orden político, sociológico o legislativo que puedan ser de interés para quién en cada momento dirija esta nación nuestra”.

El informe de la RAE ha comparado, además, las Constituciones de Chile, Colombia, México y Venezuela para ver qué variantes presenta el lenguaje inclusivo en otros países hispanohablantes, y también las vigentes en Francia, Italia y Portugal para comparar con otras lenguas romances. Todas, concluye, coinciden en usar el masculino de interpretación inclusiva, excepto la Venezolana de 2009.

La real Academia acompañó el Informe con varios anexos en los que se recoge el esfuerzo de la institución por acomodar el Diccionario a la nueva realidad de las mujeres.