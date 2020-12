La reacción de Pérez-Reverte al escuchar a Carmen Calvo hablar de la “expertitud” de Simón

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, sorprendía al referirse al director del CCAES, Fernando Simón como alguien con “expertitud”, una patada al diccionario que no ha dejado pasar Arturo Pérez-Reverte. El escritor, también miembro de la Real Academia Española, comentaba el desliz en redes sociales después de que uno de sus seguidores le preguntara por el cómico momento.

Y es que es habitual que los que suelen leer con asiduidad en Twitter y en novela al autor de “Falcó” o “La reina del sur” acudan a preguntarle directamente a su perfil oficial por su opinión sobre asuntos lingüísticos. Particularmente Reverte se ha encontrado en el centro de la polémica después enfrentarse a la cuenta oficial de la Policía Nacional a cuenta de un mensaje en el que utilizaban la expresión “nosotrxs”. Una expresión que, a opinión de Reverte, devaluaba y ridiculizaba el mensaje.

Por su parte, el perfil del cuerpo policial respondía vacilando al autor que hablase de “twit”, en lugar de “tweet”, traducción del verbo “piar” en inglés y nombre real de los mensajes en la red social. Reverte respondía: “La diferencia es que lo mío se arregla prestando más atención a las teclas cuando escriba. Lo de ustedes y sus chorradas lingüísticas es impropio de una institución que debería mostrarse ejemplar en todo”.

La “expertitud” de Simón, por Carmen Calvo

Durante la semana pasada en una entrevista para Radio Nacional, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, salía en defensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón. Solo que, al hacerlo, utilizó una palabra que a más de uno no terminó de sonarle bien.

“Al doctor Simón lo nombró la ministra Mato, el gobierno del Partido Popular, porque es un experto cualificado, tiene ese cargo por razón de su expertitud”. Y es que la palabra “expertitud” no aparece en el diccionario de la RAE. Y no podemos sino imaginas que, en realidad, la vicepresidenta quería decir “experiencia”.

Carmen Calvo: “Fernando Simón tiene su cargo por razón de su expertitud".



La palabra expertitud no está en el diccionario.



Y tiene el doctorado en Derecho Constitucional. ��‍♂️ pic.twitter.com/FDgjxZo2LF — Toni Cantó (@Tonicanto1) December 4, 2020

La reacción de Reverte a la “expertitud” de Simón

Por ello, los seguidores del académico y miembro de la RAE, Arturo Pérez-Reverte, no han dejado pasar la ocasión para preguntarle sobre el gazapo: “¿Se habrá enterado el gran Pérez-Reverte de que Carmen Calvo ha utilizado la palabra "expertitud", que no viene en el diccionario, para definir a Fernando Simón? Lo digo porque a Don Arturo siempre le duele, como a cualquiera, que hieran nuestra lengua con invenciones propias”.

El escritor respondía pero parecía contenerse a la hora de hacer sangre con la patada al diccionario de Calvo. “Estimado amigo, a mí cada vez me duele menos todo”. No obstante, fue al responder otro fan que “van ganando ellos” que Reverte entraba al trapo: “Van ganando, sí. Gracias a nosotros”, concluía.

Van ganando, sí. Gracias a nosotros. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 5, 2020

Pérez-Reverte, sin pelos en la lengua

Y es que el escritor se caracteriza por no morderse la lengua a la hora de hablar de cualquier tema de actualidad. Tal fue el caso hace apenas unos meses cuando, en una entrevista en 'La Sexta Noche' con Iñaki López dejaba a todos boquiabiertos con su opinión sobre Sánchez. "Me tiene fascinado. Es asombroso, no me pierdo una intervención suya. No le importa nada, le importa un huevo de pato. Es inmune a las hemerotecas, es ambicioso, sin escrúpulos, ambicioso, valiente. Es un 'killer'", comentaba.

GRAF4327. MADRID, 18/09/2019.- El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte durante una entrevista con Efe, con motivo de la presentación este miércoles de su nueva novela "Sidi", considera que en España hay un odio a la inteligencia y sostiene que cuando surge una personalidad brillante, política, cultural o histórica, se la procura "destruir y machacar" porque se desconfía de ella. EFE/ Luca PiergiovanniLuca Piergiovanni

"Tiene esa falta de escrúpulos que caracteriza al político de raza. A Pablo Iglesias lo toreó por los dos pitones y luego le robó la cartera. Y ahora se la a robar a Errejón. No digo que sea bueno o malo, ¿eh? Igual nos lleva al abismo que a la gloria. No tiene escrúpulos y es capaz de mentir con absoluta naturalidad. En este sentido concreto, comparados con él, los otros son unos mediocres... Unas moñas", sentenciaba el autor sobre el presidente del Gobierno.