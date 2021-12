La razón por la que te gusta el café y chocolate negro: está en tus genes

A muchos de nosotros nos gusta el café. Lo bebemos a diario ya que nos hace estar más activos, rendir durante el día y poder “despertarnos” con más facilidad. Según un estudio de Northwestern Medicine, a las personas que les gusta un buen café oscuro para tomar en el desayuno o en la sobremesa, también les gusta otras bebidas amargas como puede ser el chocolate negro.

Los investigadores, junto a varios científicos de este centro, han podido descubrir que los bebedores de café tienen una variante genética que refleja un metabolismo más rápido de la cafeína y prefieren el café amargo nero. Y la misma variante genética se encuentra en personas que prefieren el chocolate negro amargo al chocolate con leche más suave.

marilyn Cornelis, profesora asociada de medicina preventiva en nutrición señala la razón, y es que, no es porque no les guste el sabor, sino porque asocian el sabor amargo con el impulso en el estado de alerta mental que esperan de la cafeína: “Eso es interesante porque estas variantes genéticas están relacionadas con un metabolismo más rápido de la cafeína y no están relacionadas con el gusto. Estas personas metabolizan la cafeína más rápido, por lo que los efectos estimulantes también desaparecen más rápido. Entonces, necesitan beber más”.

Beber una o más tazas de café al día se asocia con un riesgo reducido a largo plazo de insuficiencia cardíaca, según una revisión de los datos de la dieta de tres estudios importantes que utilizaron herramientas analíticas de la American Heart Association (AHA). El beneficio no se extiende al café descafeinado. En cambio, el análisis encontró una asociación entre el café descafeinado y un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca.

Cornelis añadió, además, que: “Nuestra interpretación es que estas personas equiparan el amargor natural de la cafeína con un efecto de psicoestimulación. Aprenden a asociar la amargura con la cafeína y el impulso que sienten. Estamos viendo un efecto aprendido. Cuando piensan en la cafeína, piensan en un sabor amargo, por lo que disfrutan del café negro y, de la misma manera, del chocolate negro”.





Afectaciones cardiovasculares o diabetes

La investigadora apunta a que se ha demostrado que el consumo de café y chocolate amargo reduce el riesgo de ciertas enfermedades. En concreto, dice que el consumo moderado de café reduce el riesgo de enfermedad de Parkinson, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer.

Por otra parte, el chocolate negro parece reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. A juicio de los investigadores del proyecto, cuando los científicos estudian los beneficios para la salud del café y el chocolate negro amargo, deben basarse en estudios epidemiológicos, que solo confieren una asociación con los beneficios para la salud en lugar de un vínculo casual más fuerte.

Además, en Corea descubrieron que los adultos sanos que comen un total de 30 gramos de chocolate negro al 85% al día son más felices, en comparación con los adultos sanos que comen chocolate con menos cacao o nada de chocolate. Se cree que las mejoras en el estado de ánimo están relacionadas con cambios microbianos en el intestino por comer chocolate.

El cacao, utilizado en la producción del chocolate, es rico en fibra, hierro y “fitoquímicos”, compuestos químicos poderosos que se encuentran en las plantas que son conocidas por apoyar el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades como cáncer, demencia, artritis o enfermedades cardíacas.

En general, los beneficios del café negro se basan en un consumo moderado diario, al igual que el chocolate, y para el estudio se utilizaron datos genéticos, dietéticos y de preferencias alimentarias disponibles del Biobanco del Reino Unido y dos cohortes de EEUU, el estudio de salud de enfermeras y el estudio de seguimiento de profesionales de la salud.