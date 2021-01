Rafael Amargo, desatado contra María Patiño revela información sobre su marido: "Es una guerra"

María Patiño tiene un problema de peso con Rafael Amargo. Desde que hace unas semanas el programa 'Socialité' quisiera informar en primera persona sobre todo lo acontecido con el bailaor y sus problemas con la justicia, la guerra no ha hecho más que avivarse.

Hace solo cuatro semanas que Amargo vivió uno de los momentos más duros de su vida al ser detenido por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a organización criminal. Tras pasar por el calabozo y los correspondientes interrogatorios, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, en funciones de guardia de detenidos, acordó el 4 de diciembre la puesta en libertad del bailarín y coreógrafo Rafael Amargo y de los otros tres detenidos en la operación Codax, entre ellos la pareja del artista y el asistente de producción de 'Yerma', Eduardo Santos. No obstante, a todos ellos les ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado.

Amargo responde a las críticas de Patiño

Pues bien, pasadas las semanas, Amargo quiere hablar alto y claro y cargar contra las personas que ''más daño le han hecho'', especialmente María Patiño, su enemiga pública número 1. El artista se ha mostrado de lo más molesto y no solo le ha deseado ''al 2021 que María Patiño se quedase sin programa'', sino que ahora también le amenaza públicamente. En la revista Semana, Rafael Amargo protagoniza una dura entrevista tras su detención donde se muestra muy molesto y decepcionado. La sorpresa ha sido que el bruto de la entrevista ha sido para hablar de la presentadora: ''Que tenga cuidado. Ella también tiene familia (...) Tiene muchas salidas de todo y hay que pararle los pies. (Es mala persona y una terrorista emocional. Juega sucio. (...) No sé cómo Vasile se permite tener a esa profesional en su casa''. Estas solo han sido algunas de las píldoras que Amargo ha soltado arremetiendo contra María.

Recordemos que el bailaor fue detenido el pasado mes de diciembre por supuesto delito de drogas y por supuestamente pertenecer a banda criminal. ''No puedo quedarme callado, si no parece que dicen la verdad'', explica sobre todo lo que se ha dicho tras su detención. ''Yo soy incapaz de vender droga. A mí lo único que me gusta es celebrar'', cuenta. ''Lo que ha ocurrido me ha servido para filtrar amistades. Me he quitado de en medio toda la chusma que solo me quería por interés. (...) Trabajar me ha salvado. Si con la que está cayendo, me quedase en mi casa, imagínate'', recalca. Y es que, aunque en un principio en la entrevista intenta limpiar su imagen, lo que más ha llamado la atención es el ensañamiento hacia Patiño.

Contra Patiño y su familia

''Si no me he sentado en un plató de televisión no ha sido por no llegar a un acuerdo económico. Hay cosas que van más allá del dinero'', dice antes de volver a atacar a la presentadora: ''María está creando un monstruo con Nuria Marín. Ella la quiere copiar y al final va a ser un desastre'', dice crítico sobre las voces de Socialité. ''En Socialité me la quisieron jugar. Sabía que iban a pegarme el palo y por eso me marché. Yo no soy nuevo en esto. No soy tonto'', se justifica tras dejar tirados al programa en pleno directo al no estar conforme con el plató que le habían puesto para presentar él parte del programa. A partir de ahí, la relación de Amargo con María y Socialité ha sido de enfrentamiento total. Y va más allá: ''No entiendo que un canal defienda que se hagan cosas ilícitas y criminales contra la figura pública de una persona'' reprocha a Telecinco. ''María Patiño me odia. Yo pediría que le quitasen el programa y le dejaran donde siempre ha estado'', pide con crudeza. ''Esto es una guerra entre ella y yo, y ella también tiene un hijo y un marido al que, por cierto, no le va bien''. Unas palabras ante las que Patiño reaccionará duramente, ya que su familia es intocable.