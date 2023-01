¿Quién asume los costes si tienen que rescatarte en un accidente de montaña? Puede llegar a costar 5.000 euros

Este último fin de semana ha vuelto a ser accidentado en la sierra madrileña. Un niño de 13 años se ha roto la mandíbula en Rascafría, tras tirarse ladera abajo con un trineo. Y, por otro lado, el grupo de rescate en altura de los bomberos de la Comunidad de Madrid ha tenido que rescatar a dos personas extraviadas (dos hombres de 58 y 24 años) en el entorno de la Maliciosa, en plena Sierra de Guadarrama. Además, el descenso ha sido complicado debido a las bajas temperaturas y a la ventisca.



Cuando salimos a la montaña, como en estos días llenos de frío y viento, debemos de tener cuidado y recordar que tenemos una responsabilidad. Además, en caso de perdernos o sufrir un accidente y nos tienen que rescatar,nos pueden reclamar los gastosdel mismo. El coste medio está, si el rescate es por tierra, en torno a los 200 o 300 euros. Pero, si el rescate es por vía aérea (es necesario un helicóptero), la factura se dispara hasta los 5.000 euros.

El montañero y abogado especialista en Responsabilidad Civil, Sergio García, ha explicado en 'COPE Madrid' qué sucede si debido a un rescate, te tienen que llevar en helicóptero. "A día de hoy, esos gastos se están reclamando por las diferentes comunidades o servicios que hayan tenido que intervenir". También, ha recordado que en un rescate reciente tuvo que intervenir un helicóptero por lo que reclamaron unos 5.000 euros por los gastos al montañero.

Por este motivo los expertos recomiendan tener un seguro deportivo con cobertura de búsqueda y rescate o bien estar federado en laFederación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).

¿En qué casos tenemos que pagar el rescate?

En el caso de España, las Comunidades Autónomas son las que definen por ley que actividades son consideradas como deportes de riesgo y, por ello, el coste del rescate corre a cargo del deportista. Además, las autoridades encargadas del servicio de rescate realizan un informe que detalla los requisitos que el aficionado o deportista tiene que cumplir para poder practicar cualquier deporte, no solo los de riesgo. Y es por esto que, en caso de que haya un accidente en el que sea necesario rescatar al deportista, si las autoridades consideran que la víctima no respetó las indicaciones mencionadas anteriormente, se deduce que cometió una conducta imprudente y, en consecuencia, tendrá que ser él quien pague los gastos del rescate en montaña, a no ser que tenga un seguro con cobertura para esta clase de intervenciones.

¿Cuánto nos puede costar?

En nuestro país, el precio medio de un rescate de montaña que requieren el uso de un helicóptero, ya sea por la situación y/o salud del deportista (si tiene uno o varios huesos rotos) o porque ha ocurrido en un lugar cuyo acceso es complicado, varía en función de la Comunidad Autónoma en donde haya tenido lugar. Por este motivo, en España estos precios están bastante tasados, ya que las intervenciones las suelen hacer los cuerpos pertenecientes a las instituciones públicas, como la Guardia Civil.

De media, el precio del rescate en montañas españolas oscila entre los 3.500 y los 5.000 euros. Sin embargo, en el extranjero, hay países en los que los servicios de búsqueda y rescate son privados, por lo que los precios dependen de la negociación y el mercado, como es el caso de países como Francia o Suiza, en donde el coste del rescate puede llegar a los 8.000 euros. Y ya, fuera de Europa, como en Estados Unidos o Nepal, el precio se eleva hasta los 10.000 euros. Estos precios son los que suelen tener los rescates en montaña en los cuales se ha tenido que usar el helicóptero.

En cuanto a los accidentes ocurridos en las pistas de esquí, si son solucionados por los “pisters”, es decir, que el equipo de rescate pudo llegar por tierra, el precio ronda los 200 euros en España. En otros países de Europa, como Francia o Suiza, equivalen a 400 o 500 euros.

Federarse en la FEDME

En España existe la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), que también es como conocida como Federación Española de Alpinismo. Al estar federado en esta se puede contar con su seguro federativo.

Este seguro nos permite poder practicar deportes de montaña, teniendo la tranquilidad de saber que disponemos de coberturas en asistencia sanitaria, rehabilitación, rescate o repatriación (en caso de que el accidente ocurra en el extranjero). Además, también nos cubre, en la mayor parte de los casos, la posible Responsabilidad Civil que podamos tener en el rescate al ser derivado este como consecuencia por haber provocado algún daño al hacer alguna de las actividades que abarca la federación, siempre y cuando se encuentren dentro de los límites especificados de la póliza (dependiendo del deporte que hagamos), los cuales dependen de la modalidad que hayamos elegido al pedir la licencia.