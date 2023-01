Se queja de lo que lleva puesto su vecino mientras está en casa y recibe la respuesta más viral: "¡De nada!"

Los vecindarios se están convirtiendo en el contenido preferido de los usuarios de las redes sociales. No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles en los que se quejan de alguna actividad. Pueden producirse momentos de tensión y discrepancias de todo tipo. Es imposible que conozcamos todo lo que sucede en cada portal de nuestro país, pero algunos se sienten identificados con estas publicaciones.

España es un patio de vecinos. Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edifico nos llevan acompañando desde hace años, con sus respectivas representaciones teatrales y hasta la llegada de este tipo de relaciones al cine o la televisión. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que provocan de otros usuarios en cuentas como @LiosDeVecinos, en la que encontramos a la última protagonista.

En este caso, una vecina de Alicante compartió el pasado 9 de enero en su cuenta de Twitter la nota que había recibido por debajo de su puerta. Lo peor, a su juicio, es que "no vive debajo de mí". Un cartel que ella publicó y que seguidamente quiso enviar a @LiosdeVecinos, donde la respuesta se ha hecho viral.

Un vecino de Alicante se queja por los ruidos y la respuesta que recibe se hace viral

En la nota, el vecino en cuestión pide, si fuera posible, "usar otro calzado porque desde las 08:00 de la mañana se escuchan los pasos todo el día". La respuesta de la propietaria del apartamento, no obstante, tiene ya más de 300 'me gusta' y más de 45 mil personas han visto el cartel.

"Lo siento, no tenemos sistema de levitación en nuestras zapatillas de estar por casa. Pronto recibiremos varitas de Hogwarts y probaré con el hechizo "wingardium leviosa"", ha contestado ella, haciendo así una clara alusión a la famosa saga cinematográfica de Harry Potter. En cualquier caso, no todo acaba ahí: "Ayer estuvimos todo el día fuera de casa. Háztelo mirar. ¡De nada! ¡Feliz año!".





Un vecino de Barcelona deja un cartel en el ascensor por su mal estado y se hace viral

Un vecino se ha hecho viral en la red del pájaro azul, donde se puede leer un cartel colgado del ascensor en el que se queja de los rayones en el mismo y le dedica el mensaje "al que raya el ascensor".

"Si eres un niño, tus padres deberían vigilarte y enseñarte a respetar las cosas", se queja. "Si eres adulto, seguro que no te han enseñado a respetar las cosas. Si no puedes controlarte, como en Educación ya has llegado tarde, haz cursos de yoga". Finalmente, el vecino hacía una 'oferta' al culpable de los arañazos en el ascensor del edificio: "Si no surte efecto, tengo un tablón de madera en casa, que te lo puedo regalar, y así te desahogas en tu casa sin perjudicar a los vecinos", concluye.