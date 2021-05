¿Qué restricciones anticovid siguen vigentes? Consulta las medidas de cada Comunidad Autónoma

Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 5.007 nuevos casos de COVID-19, 2.579 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 6.080 positivos. La tendencia a la baja no debe hacer caer la guardia de toda la ciudadanía. Por ello, cada una de las CCAA y una vez acabado el estado de alarma, cuenta con una serie de restricciones impuestas para frenar la propagación del virus. La última en actualizar dichas medidas ha sido la Comunidad de Madrid, que extenderá el horario de la hostelería hasta la 1 de la madrugada.

Estas son las medidas vigentes por comunidades autónomas (teniendo en cuenta que se revisan con frecuencia):

ANDALUCÍA

En Andalucía no hay restricciones, ni toque de queda, pero se ha decretado el cierre perimetral y de la actividad no esencial en La Campana (Sevilla) y Castro del Río (Córdoba), al superar los 1.000 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes.

En la hostelería, que puede permanecer abierta hasta la medianoche, se permite, en general, un aforo del 75 por ciento en el interior, con seis personas en cada mesa, y del 100% en el exterior con ocho comensales máximo. El aforo de comercio es del 75%.

ARAGÓN

En Aragón no hay toque de queda pero sí cierres perimetrales en las zonas de Salud de Gallur, Alagón, Ejea de los Caballeros (todas ellas en Zaragoza) y Jaca (Huesca).

El aforo permitido en el comercio depende del nivel de alerta: en las comarcas y provincias confinadas, con nivel 3, es del 30% en el interior (75% en el exterior), y en Teruel, con nivel 2, es del 50% con un máximo de 6 personas por mesa, 10 en las terrazas.

La hostelería cierra a las 20.00 horas en las localidades y comarcas confinadas; en Zaragoza y Huesca a las 23.00 horas, y en Teruel a las 00.00 horas.

ASTURIAS

En Asturias no hay cierre perimetral ni toque de queda.

Los locales de hostelería abren hasta la 01.00 horas con un máximo de seis personas por mesa. No se puede consumir en barra. El aforo en los comercios es del 70 por ciento.

BALEARES

Baleares no tiene cierre perimetral exterior pero mantiene el toque de queda, entre la medianoche y las seis de la mañana. Se exige prueba de antígenos a los viajeros de comunidades con incidencia acumulada mayor a 60 casos por 100.000 habitantes en 14 días.

Las reuniones sociales están limitadas a 6 personas en espacios cerrados y a 8 al aire libre. Los bares, restaurantes y cafeterías pueden abrir sus terrazas hasta las 23 horas (23.30 horas en Formentera), con un máximo de cuatro personas por mesa; en Mallorca e Ibiza, seis en Menorca y ocho en Formentera.

En los espacios interiores se permite una ocupación del 50% en Menorca y Formentera, al igual que en los locales de Mallorca e Ibiza que no disponen de terraza.

El aforo en el comercio es del 100% y puede abrir hasta las 22.00 horas.

COMUNIDAD VALENCIANA

En la Comunidad Valenciana no hay cierre perimetral, aunque se mantiene el toque de queda entre la medianoche y las seis de la mañana. Las reuniones están limitadas a 10 personas tanto en espacios públicos como en domicilios.

El aforo en el comercio, que puede cerrar a las 00.30 horas, una hora más tarde que la semana anterior, es del 75 por ciento y en las hostelería, que cierra a las 23.30 horas, del 50% en el interior y del 100% en el exterior. Está prohibido consumir en barra y fumar.

CANARIAS

En Canarias no hay cierre perimetral ni toque de queda, aunque se mantienen otras medidas de control en función del nivel de alerta, de la que dependen el número de personas en las reuniones sociales y en el comercio.

El aforo para los negocios minoristas es del 50 %, en alerta 1; del 33 % en alerta 2 y 3 y del 25 % en alerta 4. En los centros comerciales, es del el 33 % en las alertas 1, 2 3 y del 25 % en alerta 4.

En la hostelería, que cierra a las 00.00 horas, solo se autorizan clientes en el interior de los bares y restaurantes en los niveles de alerta 1, con un aforo máximo de 75 %, y 2, con un 50 %.

CANTABRIA

102 municipios componen esta comunidad autónoma. 99 de esos municipios cuentan con el nivel 1 y dos de alerta que permiten abrir el interior de la hostelería. Además, los aforos en el comercio y la cultura están al 75%. Hay dos localidades en nivel 3 con hostelería interior cerrada , terrazas al 75% y aforos de comercio y, cultura y deporte al 50. Por último, uno de ellos se encuentra en nivel 4 con terrazas al 50% y todo lo demás al 30%.

Estas restricciones se actualizan semana a semana con el denominado "semáforo covid".

CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León no hay toque de queda ni confinamiento perimetral. Tampoco límite de personas en las reuniones familiares y sociales.

La hostelería puede cerrar a la 1 de la mañana en las terrazas y a las 24.00 horas en el interior de los establecimientos. No pueden admitir nuevos clientes a partir de las 00.00 horas y de las 23.00 horas, respectivamente.

El aforo en los comercios es del 50% y se mantiene en un tercio en los centros comerciales y establecimientos que los integren.

CASTILLA LA MANCHA

En Castilla La Mancha no hay cierre perimetral ni toque de queda. Los establecimientos de hostelería pueden permanecer abiertos hasta la 1 de la madrugada, con un máximo de 10 personas por mesa. En las terrazas está permitido un aforo del 100% y en el interior del 75%.

El aforo en los comercios es del 100% y en los centros comerciales y mercadillos al 75%.

CATALUÑA

En Cataluña no hay cierre perimetral ni toque de queda y los encuentros sociales están limitados a 6 personas tanto en interiores como en el exterior. El aforo en el comercio es del 30%, al igual que en los bares y restaurantes que pueden estar abiertos desde las 07.30 a las 23.00 horas.

No obstante, estas medidas se suavizarán a partir del próximo lunes y los bares y restaurantes podrán ampliar una hora más su horario de cierre, de forma que podrán servir desde las 06.00 hasta medianoche y se permitirán reuniones de hasta 10 personas.

EXTREMADURA

En Extremadura no hay cierre perimetral ni toque de queda. Se mantiene el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración a las 01.00 horas de la noche.

Los comercios no pueden superar el 75 por ciento del aforo permitido y en la hostelería el 50% en el interior y el 85% en el exterior con un máximo de seis comensales e ambos casos.

GALICIA

En Galicia no hay cierre perimetral, salvo en el Ayuntamiento de Lobios que se encuentra en el nivel máximo de alerta, y no hay toque de queda. Desde este sábado se unen también A Pobra do Caramiñal y Mos. Están prohibidas en toda Galicia la reuniones de no convivientes entre la una y las seis de la madrugada.

Se han establecido los cierres perimetrales en ayuntamientos con más de 500 de incidencia acumulada. En esos municipios, se cierra también la hostelería y la reuniones son solo entre convivientes. Además, hay toque de queda entre la una y las seis de la madrugada

En el resto de Galicia la hostelería tiene más o menos apertura según la incidencia, en algunas localidades solo abren terrazas.

Los aforos desde este próximo sábado se suben al 75 % en Congresos o actividades culturales.

LA RIOJA

En La Rioja no hay cierre perimetral ni restricciones a la movilidad nocturna.

Esta autonomía continúa en el nivel 2 del Plan de Medidas según Indicadores (PMI), mientras que los municipios de Calahorra, Arnedo, Haro y Fuenmayor se sitúan desde el viernes 29 en el nivel 3 por la evolución de sus indicadores epidemiológicos.

La portavoz del Ejecutivo riojano ha precisado que no habrá toque de queda ni confinamiento perimetral en toda la comunidad. Desde el próximo viernes, 29 de mayo, las localidades de Alfaro, Villamediana de Iregua y Nájera pasarán del nivel 3 alto al 2 medio, lo que implica un mayor aforo en establecimientos abiertos al público, entre otras medidas.

MADRID

En la Comunidad de Madrid no hay toque de queda ni cierre perimetral, pero sí confinamientos puntales en determinadas zonas básicas de salud con una elevada incidencia de coronavirus, que se levantarán ya a partir del lunes.

Además, esta región flexibilizará a partir del lunes 31 de mayo las restricciones en la hostelería, con la ampliación de la apertura de bares y restaurantes de doce a una de la madrugada, así como del número de comensales: de 4 a 6 en interior y de 6 a 8 en terrazas.

MURCIA

En la Región de Murcia no hay cierres perimetrales, solo se aplica en aquellos municipios que superen los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Hay limitación de la movilidad nocturna desde la medianoche hasta las 6 horas, en las actividades no esenciales.

La localidad de Caravaca de la Cruz está en riesgo extremo con lo cual han cerrado el interior de los bares y mantienen terrazas

En el exterior de la hostelería se admite a un máximo de 6 personas no convivientes con aforo de terraza al 100% y en el interior: 6 personas no convivientes y aforo interior 30% sin servicio en barra

Las celebraciones se pueden ejecutar con un máximo de 100 personas con mesas de seis guardando distancia y en interior un máximo de 50 personas de su aforo total.

NAVARRA

Navarra no tiene cierre perimetral ni toque de queda. Desde hoy, la limitación de 8 personas en las reuniones pasa a ser solo una recomendación en esta comunidad.

El aforo en el interior de la hostelería es del 30 por ciento, como criterio general, y del 100% en las terrazas; en el comercio minorista del 60% y en las grandes superficies del 40%.

PAÍS VASCO

En Euskadi no hay cierres perimetrales ni toque de queda. Se mantiene el aforo en el comercio, que para establecimientos de más de 150 metros cuadrados es del 40 % y del 60 % hasta los 150 m2.

En la hostelería, que debe cerrar a las 22.00 horas, el aforo en interiores es del 50 %. Sigue prohibido consumir en barra o de pie y en cada mesa un máximo de 4 personas.

CEUTA

La Ciudad Autónoma de Ceuta no tiene cierre perimetral ni toque de queda nocturno. En la hostelería, que cierra a las doce de la noche, el aforo es del 30 % en interiores, con mesas de un máximo de 6 personas, y del 75 % en terrazas y no está permitido el consumo en la barra.

Se levanta la prohibición de fumar si no se respeta la distancia, aunque recomienda que no se haga.

MELILLA

En Melilla se han aliviado las restricciones al haber mejorado la situación epidemiológica en los últimos días: La hostelería puede abrir entre las 6:00 y las 00:00 horas.

El aforo es de un tercio de lo permitido en la licencia del local y del 100 por cien en el exterior.