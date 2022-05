¿Qué es la pediofobia y cuáles son sus síntomas? El miedo irracional a los muñecos

Las fobias son miedos irreales a algo que representa un peligro real para la persona que lo padece. Se trata de un trastorno psicológico que deriva en un estado de ansiedad. En este caso, la pediofobia es el miedo a los muñecos, pero no solo a los que tienen pinta peligrosa, como los de las películas de terror de "Chucky" o "Annabelle", si no también a los que parecen inofensivos. Estas personas pueden incluso sufrir temor a los robots o los manaquíes que ven en las tiendas de ropa. Sin embargo, no se debe confundir con la pedofobia, que se trata del miedo a los niños.

Esta sensación de miedo puede sustentarse en haber visto una película de terror o a haber vivido una experiencia traumática con un muñeco o algo similar a ello. No obstante, la persona sabe que los juguetes no van a revelarse contra ellos, pero no pueden evitar la ansiedad que les genera. Simplemente pensar en ellas o verlas les causa una sensación espeluznante por todo el cuerpo, hasta el punto de quedarse paralizados o en estado de shock mental. Aunque no pasa nada, ya que las fobias pueden ser tratadas por un especialista en el campo de la psicología para que desaparezcan por completo o, al menos, para reducir los síntomas.

Causas y síntomas

Hay casos en los que algunas fobias requieren de un tratamiento con fármacos. Al igual que ocurre con los payasos, los muñecos pueden causar en las personas sentimientos muy opuestos: felicidad y diversión o miedo. El miedo a los payasos se conoce como clourofobia. Esta cultura de relacionar a los payasos o a los muñecos con el miedo viene, en muchos casos, como consecuencia de haberlas utilizado en las películas de terror como el villano o asesino. Las fobias se desarrollan como un miedo irracional hacia alguna situación u objeto, pudiendo llegar a ser una sensación (exteriorizada como ataques de pánico) que nos deje incapacitados para gritar, hablar o correr y huir del lugar.

Lo normal es que si sufres una fobia, quieras evitar enfrentarte a ella por el malestar que te genera, no obstante solo se supera un miedo si lo afrontas cara a cara. Lo normal es que una situación traumática del pasado, generalmente en la infancia, desencadenase el miedo. Este miedo ha sido fruto de un aprendizaje asociativo, es decir, el que hace que nuestra conducta cambie por haber experimentado algo repetidamente. Los síntomas que suele tener una persona con pediofobia, al ver en la televisión, en vivo o al pensar en muñecos, suelen ser los propios de un atque de ansiedad. Estos son los siguientes:

Boca seca

Dificultad para respirar o hiperventilación

Terror intenso

Pensamientos catastrofistas

Temblor en el cuerpo

Taquicardias

Angustia

Dolor estomacal

Ataques de pánico

Tensión muscular

Desorientación

En el caso de que la fobia se vuelva muy intensa, el individuo puede hacer de todo para cambiar sus hábitos diarios y la rutina de su vida para evitar enfrentarse a la situación que le da miedo. Lo más conveniente es acudir a un psicólogo que nos ayude a tratar la fobia. Lo normal será que emplee con nosotros una terapia cognitivo conductual, esta es la que nos ayuda a desensibilizarnos de lo que nos causa pavor y que podamos exponernos a ellas sin sentir ansiedad. Pero no se trata de encerrarse en una habitación repleta de muñecos, si no a ir acercándonos poco a poco a ellos hasta que dejemos de sentir el miedo con el que nos deja.