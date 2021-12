¿Qué le pasa a tu cuerpo si comes ciruelas todos los días? Beneficios y propiedades

Las frutas son alimentos imprescindibles, ya sea por las vitaminas y nutrientes que aportan o porque es la mejor opción para una dieta variada y completa. Las ciruelas forman parte de ellas, aportan una gran cantidad de beneficios y si las comes todos los días tu cuerpo actuará de una manera increíble, en este artículo descubrirás el porqué.

Las ciruelas son el fruto de dos especies distintas de ciruelos: uno es el europeo (también conocido como Prunus domestica) y el otro es el japonés (Prunus salicina), el cual es un árbol propio de zonas templadas, y que pertenece a la familia de las drupas, es decir, que es un fruto carnoso que protege a una única semilla interior. Sus temporadas se suelen dar en verano, pero normalmente van desde mayo hasta septiembre, ofreciendo frutos redondeados que se pueden consumir tanto con piel como sin ella.

Origen y cultivo

Encuentra sus orígenes entre Asia Central, el Cáucaso y la península de Anatolia, que ocupa la actual Turquía . Se estima que el ciruelo empezó a cultivarse hace unos 2.000 años en las regiones mencionadas, desde las cuales llegaron a Europa occidental a través del paso de los griegos y romanos. En la actualidad, como es habitual en temas de producción, China es la número uno, superando los siete millones de toneladas anuales de ciruelas, seguida de muy lejos por países como Serbia, Rumanía y Estados Unidos, que fluctúan en cantidades que rozan el medio millón de toneladas anual. En España, que ronda las 150.000 toneladas anuales, las principales regiones productoras de ciruelas son Extremadura, Andalucía y Murcia .

Se caracterizan porque tienen un pequeño contraste entre lo amargo de su piel y una pulpa muy dulce, y esta combinación es la que agrada a muchos. Además, es uno de los alimentos presentes en en varios platos en diferentes países de todo el mundo, y es una de las frutas ideales para diabéticos.

Son frutos redondeados y blandos, de piel lisa y tersa, que pueden ser más gruesas en función de las variedades, aunque es comestible en todos sus casos. El color de su piel y de su carne, independientemente de la variedad, son uniformes e intensos y no necesariamente deben corresponderse el color de la piel con el de la pulpa. Uno de los errores que cometemos es considerar dulzores guiándose por la vista, ya que no necesariamente una ciruela amarilla o roja será más dulce que una verde, sino más bien al contrario. Las podemos clasificar por colores, cada una de ellas con propiedades diferentes entre sí, si no conoces algunas de ellas, hoy vamos a explicar cada una de la mejor manera para que puedas diferenciarlas.





Rojas : son menos dulces, tienen un tamaño un poco mayor y la pulpa es menos firme, pero también son aptas para comer en fresco. Las variedades más conocidas se encuentran las Metley, con un color violáceo y las Laetitia, de un tamaño mayor.

Verdes : son muy dulces, aromáticas y tienen un menor tamaño que el resto de ciruelas, por lo que son muy fáciles de identificar y las más apropiadas para consumir en fresco. La más conocida es la variedad Claudia.

Amarillas : son menos dulces que las anteriores, se caracterizan por el amarillo de la piel, tieniendo además una textura bastante firme. Algunas de las variedades más conocidas son la Golden Japan o las TC Sun, muy dulces y con un sabor parecido al albaricoque.

Negras : no son tan jugosas como lo son las anteriores, aunque encontramos variedades que sí lo son. Algunas de ellas son muy populares en Reino Unido.

Propiedades

Son, sobre todo, ricas en agua, ya que poseen un 83% , fibra en un 2%, hidratos de carbono en un 11%, grasas en un 0,2% y proteínas en un 0,8%, además de poseer otros nutrientes como el potasio, magnesio, hierro, vitamina C o fósforo.

¿Qué pasa si las comes a diario?

Las ciruelas hidratan, ayudan con el estreñimiento, al igual que también aportan minerales y otros nutrientes. Desde que aparecen en abril, hasta el mes de septiembre, son ideales para almorzar, merendar, tomar como postre, muy fácil de llevar y sin necesidad de pelarlas.

Es una de las mejores maneras para hidratarse ya que poseen un alto porcentaje en agua y pocas calorías. Proveen de ácidos hidroxicinámicos, entre los que destacan: los ácidos cafeico y p-cumárico, así como ácido ferúlico, en menor cantidad. Tomarlas todos los días ayuda, también, al colesterol bueno, reduciendo la proporción de colesterol total . Si quieres perder peso, este alimento es una de las mejores recomendaciones, al tener pocas calorías y rico en diversos nutrientes lo hace estar en la mayor parte de los planes y dietas.