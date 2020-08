¿A qué países puedo viajar sin restricciones y cuáles me piden cuarentena o una prueba PCR?

Italia y Grecia se han sumado esta semana a los países que imponen medidas de control sanitario a los viajeros que lleguen desde España, con lo que se suman así a los 18 países Schengen que ya recomendaban o exigían realizar un test de coronavirus o someterse a cuarentena a quienes llegaran de España.

Además, Alemania y Países Bajos han reforzado las medidas de control a los viajeros y turistas llegados desde España al ampliar las regiones españolas consideradas regiones de riesgo o pasar de solo recomendar los controles a hacerlos obligatorios. Así, el Ministerio de Sanidad de Italia ha pedido este miércoles que se realicen pruebas de coronavirus a quienes procedan de España, Grecia, Croacia y Malta, ante el aumento de brotes originados por personas que han vuelto al país tras pasar sus vacaciones en esas zonas. Para unificar medidas en todo el país, se ha propuesto que quien regrese de alguno de estos cuatro países debe haberse sometido a una prueba en las 72 horas anteriores o tendrá que hacérsela en 48 horas, después de su entrada en Italia. En espera de instrucciones por parte del Ministerio, varias regiones italianas, como Emilia Romaña y Apulia (sur), ya habían impuesto por su cuenta test rápidos serológicos o incluso la cuarentena a quienes regresen de pasar sus vacaciones en España y otros países. También desde el 14 de agosto, todos los sicilianos que retornen a la isla después de haber estado en España, Grecia y Malta estarán obligados a registrarse en una página de internet y permanecer en cuarentena domiciliaria durante dos semanas.

Grecia, que hasta ahora no imponía medidas a quienes regresaran de España, ha anunciado que a partir del 17 de agosto solicitará a los viajeros procedentes de varios países, incluido España, pruebas negativas de coronavirus realizada en las 72 horas previas a la salida del vuelo.

Por su parte, Alemania ha anunciado que incluye a las comunidades autónomas de Madrid y País Vasco en la lista de regiones de riesgo por coronavirus a las que aconseja no desplazarse si no es para viajes esenciales, calificación en las que se encontraban ya Cataluña, Aragón y Navarra junto con otras 130 regiones del mundo. Los test pueden hacerse antes de viajar a Alemania -como máximo, 48 horas antes de llegar ahí-, o bien ya en el país, sea en centros establecidos en aeropuertos, estaciones de tren y terminales de autobús o en consultorios médicos en el lapso de las 72 horas siguientes. Hasta que se tengan los resultados, el viajero queda en cuarentena domiciliaria. Las personas que se nieguen a realizar el test pueden ser multadas con hasta 25.000 euros.

También Holanda ha anunciado que quiere obligar a hacer cuarentena a los viajeros que vuelvan de zonas de riesgo por el coronavirus, incluidas gran parte de Cataluña y Aragón, una medida que hasta ahora solo era recomendada y que llega tras un fuerte repunte de contagios.

Por contra, China ha anunciado que permitirá el regreso de nacionales de hasta 36 países de Europa, entre ellos España, que cuenten con un permiso de residencia en vigor en el país asiático, lo que abre las puertas para que miles de ciudadanos europeos puedan retomar su vida y reunirse con sus familias. El anuncio se conoció a través del inusual canal de la Embajada china en Dinamarca, que publicó en su página web que los nacionales de casi todos los países europeos "que tengan los permisos de residencia en China pertinentes" podrán solicitar un visado "de forma gratuita", una noticia que posteriormente fue confirmada por el Ministerio de Exteriores chino.

¿QUÉ PASA SI VIAJO A...?

Solo cinco países -Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia- no han aconsejado no viajar a España o determinadas regiones españolas por temor a la expansión del coronavirus. Si viajas a estos países no tienes que cumplir con ninguna cuarentena o presentar una prueba PCR.

ALEMANIA

Todas aquellas personas que viajen al país germano desde Aragón, Cataluña, Navarra, Madrid y País Vasco tendrán que someterse a un test obligatorio en el aeropuerto de destino. En algunas regiones, además, pueden imponer cuarentena de cuarenta días.

BÉLGICA

Bélgica ha ampliado su recomendación de cuarentena a turistas que vuelvan de las comunidades autónomas españolas de Madrid y Baleares, que se suman en esta lista a las regiones de Girona, Tarragona, País Vasco, La Rioja, Extremadura, Soria, Guadalajara, Castellón, Valencia, Murcia y Almería. El Ministerio de Exteriores belga ha actualizado sus recomendaciones de viaje a causa de la pandemia de coronavirus. Estar en la lista 'naranja', en la que han entrado Madrid y Baleares, implica que se recomienda que los turistas se realicen al volver a Bélgica pruebas de carácter voluntario, al tiempo que cita como recomendable que entren en cuarentena.

PAÍSES BAJOS

Países Bajos ha establecido cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros de Aragón, Barcelona, Soria y Lérida.

REINO UNIDO

Todo aquel que salga de un aeropuerto español, sea nacional o no, con destino a Reino Unido tiene que cumplir una estricta cuarentena de 14 días.

SUIZA

Suiza tiene a España en la lista de países cuyos viajeros tenían que cumplir cuarentena. Sólo hay excepción para los viajeros procedentes de Canarias y Baleares

AUSTRIA

Si viajas a Austria debes presentar una PCR negativa realizada 72 horas antes de viajar para poder entrar en su territorio, salvo si procedes de Canarias o Baleares.

FRANCIA

No hay restricciones, pero sí recomienda no viajar a Cataluña y Aragón.

IRLANDA

Si viajas a Irlanda tendrás que cumplir cuarentena de 14 días.

CHIPRE

Obliga a presentar resultado negativo en un PCR a viajeros que provengan de España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Grecia.

Australia, Finlandia, Israel, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Dinamarca o Estonia han prohibido los viajes procedentes de España.