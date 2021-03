Qué ocurrió de verdad entre Ana Obregón y Victoria Beckham: la razón del desagradable incidente en el gimnasio

Hacé más de 15 desde que Victoria Beckhamasaltara por sorpresa a Ana Obregón en un gimnasio de Madrid para encararse con ella a cuenta de su marido. Un episodio que copó todas las portadas del mundo del corazón y que ha seguido siendo con los años un gran misterio del que la actriz se ha atrevido a dar pistas poco a poco, conforme iban pasando los años. Una historia de rumores, supuestas infidelidades y portadas de prensa en la que el futbolista nunca ha decidido pronunciarse.

Y es que David Beckham no era un jugador cualquiera. Como ha ocurrido con varios jugadores británicos que han pasado por la plantilla del Real Madrid, el '23' del club blanco no consiguió adaptarse del todo a la vida en la capital. De hecho, poco o nada de español aprendió en las cuatro temporadas en las que estuvo en el Bernabéu. Algo similar ocurriría con su mujer, Victoria, que alternaba constantemente viajes a Londres para promocionar su marca de ropa, huyendo de la vida española. Mientras, el futbolista dormía en una habitación de hotel donde tuvo lugar un encuentro furtivo con la actriz Ana Obregón

Obregón se cruza con Beckham en un hotel

En 2005, y cuando David y su familia llevaba ya dos años en Madrid, se produjo un encuentro en el hotel madrileño Santo Mauro. A raíz de este encuentro se haría famoso hace 15 años el nombre de Delfín Fernández, exjefe de seguridad de Ana y David que, a través de una entrevista en la ya extinta revista del corazón '¡Sorpresa!' confesaba que a ambos los presentó el mánager del jugador del Real Madrid y que, a ella, “sólo le hicieron falta algunas monerías y bailar delante de él para obtener su atención”.

Pero fue el titular de la portada de la revista socialité el que levantó toda la polvareda. El propio Delfín aseguraba, de todas todas, que la actriz y el futbolista británico habían dormido juntos hasta en dos ocasiones o, más específicamente, que habían “pernoctado juntos”. No obstante, Ana daría otro detalle muy diferente en 2019 en una entrevista para el programa 'Aquellos maravillosos años' que presenta la periodista Toñi Moreno. “Vino con sus guardaespaldas y me dijo que quería estar con él para hacerme famosa en España”, comentaba ya casi tres lustros después del 'affair'.

“Los besos de Beckham son maravillosos”

En la misma entrevista Obregón se explayaría sobre qué ocurrió en los encuentros que Delfín Fernández adelantó en 2005 que ambos habían mantenido. El experto en seguridad detallaba cómo operaban para que nadie del hotel Santo Mauro descubriera que los dos pasaban la noche juntos. “Nosotros la dejábamos dentro… De madrugada lo preparábamos todo para sacarla de manera que el personal del hotel no se diera cuenta”, revelaba en '¡Sorpresa!'

En palabras de la actriz, uno de esos días descubrió a David semi desnudo en la habitación, cuando sólo llevaba una toalla y acababa de salir de la ducha. “Los besos de Beckham son maravillosos. Fíjate si hace años y todavía me acuerdo”, le confesaba a Toñi Moreno en la entrevista de hace sólo dos años.

Qué ocurrió entre Ana Obregón y Victoria Beckham

Como la propia actriz aseguraba a la hora de repasar sus 'affairs' de la primera década de siglo: "Yo nunca he ido buscando el amor". Pero el amor sí que le buscó a ella o, mejor dicho, los problemas que trajo el amor, en forma de una de las 'Spice Girls'.

Apenas dos años antes de pasar por 'Aquellos maravillosos años', Obregón hizo mención a Victoria Beckham en el programa de Telecinco 'All you need is love'. En la entrevista a Mediaset de 2017, Ana explicaba que Beckham "en aquella época me escribía mucho". Por ello, y a través de uno de los mensajes que se enviaban la actriz y la futbolista, Victoria se percató de que Obregón acudía a cuidar su famosa figura al gimnasio Zagros de Madrid.

Lo que la cantante británica hizo fue apuntarse al mismo centro deportivo para forzar un encontronazo que sería de los más sonados de la década del 2000. “Se acercó a mí y me dijo de todo menos bonita”, explicaba en Telecinco Ana Obregón. “Se enfadó porque su marido no paraba de mandarme mensajes y yo le contestaba”, aclara. Y es que las crónicas sociales de la época mantenían que Victoria se acercó con actitud amenazante hasta la actriz española recriminándole que se apartase de su marido.

En cualquier caso, los años han pasado y el único involucrado en la historia que ha hablado sobre el 'affair' ha sido Obregón, puesto que David Beckham jamás ha hecho mención sobre el asunto, a pesar de que los rumores llegaron hasta la portada del 'Daily Mirror'. Tampoco ha roto su silencio la propia Victoria, que las únicas palabras que ha tenido hacia Madrid con el paso de los años han sido de agradecimiento: “Los años que vivimos en Madrid fueron increíbles. Lo pasé muy bien criando a mis hijos allí”.