¿Qué fue de Víctor Elías, Guille en 'Los Serrano'?

'Los Serrano' marcó un antes y un después en la ficción televisiva española. Las aventuras de la familia que encabezaban Antonio Resines y Belén Rueda conquistaron a los espectadores, convirtiéndose en todo un éxito durante 8 temporadas.

Tras esa marcha de Santa Justa, la mayoría de los intérpretes de la serie se han dejado ver en cine o televisión. Sin embargo, hay otros que han relanzado su carrera hacia otras profesiones. Esto es lo que hizo Victor Elías, Guille en la serie. El madrileño alcanzó el éxito con solo 12 años. Pasado el 'boom', decidió encarnar otros papeles aunque sobre todo se ha dedicado a la música.

Una pasión que tiene prácticamente desde la cuna. Su padre tocaba el arpa y desde niño ha disfrutado de la música. Un año antes de acabar 'Los Serrano' decidió estudiar para acabar con el grado medio de música moderna en la Escuela de Música Creativa de Malasaña. Finalmente, se especializaría en piano.

Elías también optó por dedicarse a los musicales una vez finalizada esa etapa de formación. Los espectadores han disfrutado de su talento en 'La Llamada', 'The Hole 2' o 'Un chico de revista'.

VÍCTOR ELÍAS: TECLISTA PARA BANDAS Y ARTISTAS ESPAÑOLES RECONOCIDOS

Durante un tiempo también ha tocado en fiestas municipales y ha sido teclista para bandas y artistas como Taburete, Hotel Flamingo, Dani Fernández o Nerea Rodríguez. El madrileño, asimismo, también participó en el último disco de su hermano mayor en la ficción, Fran Perea.

Este último hizo muy ameno el confinamiento con mensajes como este: "En estos días, supongo que imagináis el por qué, me venía muchas veces a la cabeza el estribillo de esta canción... Y no he sido el único al que le ha ocurrido. Mucha gente por las redes mencionaba el tema y me pedía que una versión de ‘confinamiento’. Así que, aquí aportamos nuestro granito de arena para haceros más llevaderos los días”.

El intérprete y músico también ha trabajado en todo el mundo de las bandas sonoras, según informa tikitakas. Ejerció de compositor e intérprete de 'Ni pies, ni cabeza' (2012) y 'Alacrán enamorado' (2013) de Santiago Zannou.

Por ello, vemos como Víctor Elías ha sabido reinventarse pasando de la pequeña pantalla a un escenario muy destacado en el mundo de la música en nuestro país.