¿Qué fue de Ana Leza, la misteriosa primera mujer de Antonio Banderas?

Ana Leza fue la primera mujer de Antonio Banderas y se desconoce mucho de ella. Ni el paso de los años ha resuelto numerosos enigmas alrededor de esta pareja. Una de las cosas que ha trascendido sobre ella es que ayudó al actor a dar su salto a Hollywood. Leza ayudó al malagueño a traducir el guión de 'Los reyes del mambo', su primera película al otro lado del charco.

Los primeros pasos de Antonio Banderas en Hollywood no fueron fáciles ya que el idioma se convirtió en una gran barrera contra la que tenía que luchar. Por aquel entonces, hace ya más de 30 años, Ana Leza quiso convertirse en su impulsora, amiga y compañera de vida. Un 'ángel de la guardia' que le proporcionó todos los recursos necesarios para superar todas las barreras posibles y cumplir su sueño. Ella lo entendía como nadie porque convertían profesión. "Me ayudó a traducir el guión de Los reyes del mambo y me dio mucha confianza. Sin ella no hubiese conseguido el papel", llegó a decir Antonio sobre ella. Su historia de amor con esta chica fue un auténtico 'flechazo' ya que se casaron el 27 de julio de 1987 en Madrid tras seis meses de noviazgo.

En declaraciones a los medios, Leza aseguró que "era imprescindible que lo acompañase a Estados Unidos, porque él no hablaba una palabra de inglés y yo lo hablo con fluidez". Ocho años después se divorciarían pero Banderas siempre agradecería la gran ayuda que recibió de su exmujer.

El divorcio y las consecuencias económicas que sufrió Banderas

Por pura supervivencia, Antonio mejoró el dominio de su inglés para continuar su carrera hacia el estrellato en EEUU. Finalmente, la actriz se quedaría con la casa que ambos compartían en Madrid así como el derecho vitalicio al 50% de todos los beneficios de las películas que el malagueño había protagonizado durante su unión, según informa Vanity Fair.

El actor recordaba así, con el periodista Jesús Quintero, toda la vorágine económica que supuso el divorcio: "Me dejaron más pelao que...Fueron ocho días de juicio. Es un negocio. Lo que el juez quiere saber es cuánto le vas a pagar a tu pareja. Te agarran de un pie, te sacuden y, cuando se acaba el último dólar, te dejan. Eso es lo que hicieron conmigo". Por tanto, la separación no resultó ser tarea fácil.

El paradero de Ana Leza es hoy un misterio. Se conoce, tal y como cuentan nuestros compañeros que dejó la interpretación y que ha residido en numerosos lugares del mundo. Entre ellos, Madrid, Los Ángeles o Abu Dhabi. El 'empujón' que le dio a Banderas sirvió al intérprete para enamorar a todo el mundo con sus dotes interpretativas.