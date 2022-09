¿Qué esconde el museo de la CIA, considerado el “más secreto” del mundo?

El museo de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) se encuentra en el condado de Fairfax en Estados Unidos. Y sirve como archivo nacional de Estados Unidos, ya que se dedica a la coleccionar, preservar y aporta la documentación y la exhibición de objetos relacionados con la historia de las operaciones desarrolladas en el cuerpo de inteligencia estadounidense.

El objetivo actual de este museo es promover un mayor alcance y entendimiento del arte de la inteligencia para reflejar el papel desempeñado por la CIA en la inteligencia humana. Este museo fue fundado en 1972 tras reunir una serie de objetos relevantes, los cuales en principio fueron exhibidos entre el personal que componía la comunidad de inteligencia y posteriormente se mostraron ante el público. En la década siguiente, la colección del museo aumentó su volumen. Y en 2002 se inauguró una sala de exhibiciones de Bellas Artes sobre "Política Estadounidense sobre Análisis de Información" con motivo del 50º aniversario de la creación del Directorio de Operaciones.





Sin embargo, lo que se desconocía era lo que se encontraba en su interior, ya que es un museo exclusivo por tener las puertas cerradas al público. Por lo tanto, es un lugar altamente secreto al que no cualquiera puede acceder. Pero, con motivo del 75 aniversario de la Agencia, se le dio acceso exclusivo a un grupo de periodistas, desde entonces se conoce una pequeña parte de su interior. Estos son algunos de los elementos que nos podemos encontrar dentro de los 600 artículos de espionaje que residen en la Agencia Central de Inteligencia.

En este museo se encuentran el arma encontrada junto a Osama Bin Laden, la chaqueta de cuero de Saddam Hussein, una cámara oculta en un paquete de cigarrilllos o una copa de Martini explosiva. Además, se encuentra un modelo a escala del recinto en el que se descubrió a Osama bin Laden en Pakistán. También hay una maqueta del recinto en el que se escondía, Ayman al-Zawahiri (el entonces nuevo líder de al-Qaeda). La maqueta “revela cómo los agentes antiterroristas observan el patrón de vida del objetivo”, señala Byer.





Asimismo, encontramos elementos que fueron utilizados para construir la historia del cartel de una película falsa llamada Argo. La cual permitiría el rescate de los diplomáticos retenidos en Irán después de la revolución de 1979, una historia que luego se convirtió en una película de Hollywood.

Como novedad, el techo del museo contiene mensajes ocultos en diferentes tipos de código. Con el objetivo de que las imágenes se compartan a través de las redes sociales y de esta forma poder descubrir si los usuarios son capaces de descifrarlas. Además, algunas de las exhibiciones también estarán disponibles en formato digital.

Pero este museo no solo cuenta con una sección de victorias, sino que además recoge los fracasos como en la Bahía de Cochinos, una misión que tenía como objetivo acabar con Fidel Castro en Cuba, pero no se consiguió. De esta forma, no solo sirve como museo histórico, sino que sirve como instrumento de aprendizaje entre los miembros que componen la CIA y de esta forma pueden desarrollar un mejor trabajo de cara al futuro.