¿Qué es el Código de Núremberg y por qué los antivacunas lo citan? "Está fuera de lugar"

La vacunación obligatoria en varios países de nuestro entorno ha generado un enorme debate. En España, a priori, no es algo que se contemple y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo ha reiterado en varias ocasiones, alegando que nuestro país no está en la misma situación que otros territorios de nuestro entorno. No obstante, la vacunación obligatoria ha motivado a muchas personas, a través de las redes sociales, a afirmar que la obligación de recibir un pinchazo contra la covid-19 viola algunos de los puntos del Código de Núremberg.

¿Qué es el Código de Núremberg?

Para poder entender el debate, es necesario en primer lugar explicar qué es exactamente esto. El Código de Núremberg es un documento que se publicó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que se recogen una serie de principios desde el punto de vista ético sobre la experimentación con seres humanos. Este documento se publicó cuando finalizaron los Juicios de Núremberg, por los que se juzgó a algunos miembros de la cúpula nazi y algunos médicos por los experimentos llevados a cabos con humanos en los campos de concentración.

El Código de Núremberg está compuesto por diez puntos, por los que se establece que es esencial el consentimiento voluntario de la persona en cuestión, debe suponer un beneficio para la sociedad, debe estar basado en los resultados obtenidos tras los ensayos en animales y se debe evitar el sufrimiento, tanto físico como mental.

Además, también se rechaza que una persona se someta a este proceso de experimentación si hay riesgo de muerte, sin riesgos y deben llevarse a cabo en instalaciones adecuadas, además de que deben ser realizados por personas cualificadas y el sujeto está en su libre de derecho de interrumpirlo cuando considere oportuno. En último lugar, también se establece que los responsables deben estar preparados para terminar la experimentación en cualquier momento.

¿Está relacionada la vacunación obligatoria con el Código de Núremberg?

Para contestar a esta pregunta, hemos consultado a Rogelio Altisent, vicepresidente del Comité de Bioética de España, quien ha querido subrayar en COPE que el Código de Núremberg "trata sobre investigación". En este sentido, ha explicado que más adelante se extendió con la denominada Declaración de Helsinki, promulgada en el año 1975 por la Asociación Médica Mundial, que sirve a modo de continuación.

De nuevo, Altisent ha insistido en que esto trata de investigación. "Cuando se está hablando de vacunar o hacer una vacuna obligatoria no se está hablando de investigación, no se está hablando de un tratamiento" ha matizado. "Se podría argumentar en contra de la vacunación obligatoria desde otros argumentos, pero no desde el Código de Núremberg", ha apostillado. Por ello, ha asegurado que "la discusión no tiene mucho recorrido". Este debate, a su juicio sí podría haberse planteado "hace un año, cuando las vacunas estaba en fase experimental". Ahora, no obstante, "no solo ha pasado esa fase previa", sino que además ya llevamos casi un año con "vacunaciones masivas" con las que se ha demostrado que "la población vacunada tiene mejor pronóstico que la no vacunada".

"El recurso al Código de Núremberg está fuera de lugar", ha insistido de nuevo. Eso sí, ha querido dejar claro que "no está defendiendo la obligatoriedad de las vacunas pero esto no tiene nada que ver con el Código de Núremberg". En cuanto a la obligatoriedad, "en cada sociedad se tendrá que plantear" pero cree que en España "no es necesario forzar a que todo el mundo se vacune".