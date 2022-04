¿Qué caracteriza a la persona más aburrida del mundo? Un estudio ha investigado cuál sería su perfil

¿Qué determina que una persona sea aburrida o poco interesante? y ¿cómo sería la persona más aburrida del mundo? Un equipo de investigadores de la Universidad de Essex (Reino Unido) ha querido averiguar cuál sería el perfil de ese individuo. El estudio ha sido publicado en la revista 'Personality and Social Psychology Bulletin'. Decidieron analizar a más de 500 personas a lo largo de cinco experimentos diferentes. De los resultados que obtuvieron, los trabajos que se consideran más aburridos son: el análisis de datos, la contabilidad, la limpieza y la banca. Además, descubrieron que pasar demasiado tiempo viendo la televisión, dormir, observar pájaros y fumar eran las actividades más aburridas.

Los expertos han detectado que las personas aburridas suelen escapar de las grandes ciudades para vivir en pueblos y ciudades pequeñas, con poca población. El departamento de Psicología de la universidad confirmó que las personas estereotípicamente aburridas son más rechazadas y evitadas por los demás, como consecuencia de unas ideas estereotipadas, que suelen ser (en general) total o parcialmente falsas. "Lo irónico es que estudiar el aburrimiento es realmente muy interesante y tiene muchas repercusiones en la vida real. Este trabajo muestra lo persuasivas que son las percepciones del aburrimiento y el impacto que pueden tener en la gente", explica Wijnand Van Tilburg, coautor del estudio.

"No tienen la oportunidad de demostrar que la gente está equivocada"

Los expertos aclaran que las percepciones de la gente pueden cambiar, pero que es bastante improbable que quieran pasar tiempo con aquellos que tienen trabajos y aficiones aburridas. "No tienen la oportunidad de demostrar que la gente está equivocada y romper estos estereotipos negativos. El mero hecho de que la gente decida evitarlos puede aumentar la soledad, lo que tiene un impacto realmente negativo en sus vidas", comenta Van Tilburg. Además, se considera que las personas aburridas no son competentes y tienen poca calidez interpersonal. Por este motivo, los expertos advierten que estos individuos tienen más riesgos de sufrir daños, adicciones y problemas de salud mental.

No obstante, a pesar de que la sociedad tenga una percepción negativa sobre ciertas profesiones, la sociedad necesita de estos trabajadores. “Yo habría pensado que los contables serían vistos como aburridos, pero eficaces y la persona perfecta para hacer un buen trabajo en su declaración de la renta. La verdad es que personas como los banqueros y los contables son muy capaces y tienen poder en la sociedad”, apunta el experto. En uno de los experimentos, los investigadores preguntaron a los participantes cuánto dinero pagarían por pasar tiempo con alguien conocido como "aburrido".

Sorprendentemente, los encuestados no dijeron que no pagarían, sí pusieron un precio: mínimo 41 euros diarios. Por lo tanto, los expertos determinaron que ser estereotipado como aburrido puede acarrear consecuencias interpersonales muy negativas para el individuo. "Ser aburrido no es un crimen; sin embargo, nuestros estudios sugieren que aquellos que son estereotípicamente aburridos incurren en atribuciones negativas de calidez y competencia, se enfrentan a la desaprobación social y ponen a prueba la resistencia de la compañía de las personas", concluyen los investigadores en su estudio.