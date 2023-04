Puy du Fou España, un concepto de parque único en el mundo

Abandonar el siglo XXI para adentrarse en un mundo de historia y leyendas. Dejar atrás el asfalto para pisar la tierra de nuestros antepasados. Obviar el ruido de los atascos para escuchar el ruido de un espadero forjando espadas medievales. Ignorar el ajetreo de las grandes urbes para reencontrarse con nuestro pasado. Eso es Puy du Fou España.

Puy du Fou, que desembarcó en nuestro país en 2019 emocionando desde entonces a millones de visitantes con la historia de su pasado, se ha convertido en un referente mundial del ocio y de la cultura. Una combinación perfecta de emoción y sentimiento, de historia y de leyenda.

En cada rincón, en cada camino o vereda, se esconden historias, leyendas, cuentos de la cultura popular. Sin duda, un lugar único para vivir una experiencia inolvidable viajando a través de los siglos, un lugar donde historia y naturaleza se dan la mano. El parque, el más premiado del mundo en sus primeros años de apertura, es emoción y espectáculo a raudales para pasar un día diferente, lejos del frenético ritmo de vida del siglo XXI.









Pero ¿qué es Puy du Fou España?

El parque Puy du Fou España es un lugar donde descubrir increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos y figuras de leyenda de nuestro país. Efectos especiales deslumbrantes, asombrosas acrobacias, puestas en escena audaces e insólitas, decorados increíbles hacen soñar a toda la familia. Cada uno de los espectáculos diurnos dura alrededor de 30 minutos, con varias funciones al día, acogiendo de 1.800 a 2.400 espectadores por representación.

El visitante también podrá disfrutar de varios poblados de época para adentrarse aún más en la Historia.

Puy du Fou es el lugar para vivir una experiencia conmovedora que llega directo al corazón de los visitantes. Con creaciones originales cada uno de sus espectáculos es concebido como una gran película en vivo con fascinantes efectos especiales.

Puy du Fou España es sinónimo de vivir una experiencia inolvidable viajando en el tiempo, un lugar donde historia y naturaleza se dan la mano.

Puy du Fou España no es un parque temático, no es un parque de espectáculos. Puy du Fou España es, en sí, un espectáculo. Un lugar donde se escribió la historia para contarla.

Un espectacular viaje a través de la Historia

El visitante se emocionará con los diferentes espectáculos de Puy du Fou España.

Los espectáculos de día, inspirados en grandes acontecimientos y personajes que han sido claves en la Historia, sumergen al espectador a través de un viaje épico a la memoria de la cultura popular:

- El Último Cantar. Para Rodrigo Díaz de Vivar el honor es su vida, y su vida su espada. Todo por el honor. Son más que palabras para el joven Rodrigo. Forjará su leyenda en una Castilla fragmentada sin olvidar nunca sus votos de caballero. La historia podrá olvidar sus gestas, pero mientras que en una sola plaza se escuche su Último Cantar, su leyenda permanecerá viva para siempre. En un insólito teatro nunca visto en nuestro país, el visitante vivirá grandes emociones al seguir las hazañas espectaculares de una gran figura de leyenda

- A Pluma y Espada. Toledo, 1592. Aventura de capa y espada en pleno Siglo de Oro. El Gran Corral de Comedias luce sus mejores galas. Don Fernán Gómez, corregidor de Toledo, se estrena como autor de teatro con su obra Fuenteovejuna. Nadie en la ciudad se lo quiere perder. Las risas parecen aseguradas... sólo habrá que ver quién ríe el último. Lope de Vega no puede permitirse tal fraude. Hará saber que en Toledo se honra a quien lucha a capa y espada. El visitante quedará deslumbrado por la gran aventura de este brioso espadachín y autor de leyenda; así como por las monumentales coreografías de los caballos andaluces y bailarinas toledanas.

- Cetrería de Reyes. Año 939, Marca Media. Halcones, serpentarios y grullas del califato se miden a los búhos, águilas y milanos castellanos. Las tropas del califato de Córdoba han caído en Simancas. Exhaustos por la refriega, Abderramán y Fernán González pactan una tregua. Ya no se lucha sobre la tierra, pero eso no impide medir fuerzas en los cielos. Las armas dejan paso ahora a las aves más majestuosas del norte y del sur en una gesta pacífica. Una exhibición aérea sin precedentes, que permitirá sentir a muy pocos metros a majestuosas aves que desplegarán sus imponentes alas y transmitirán al visitante amor por la naturaleza y ganas de volar.









- Allende la Mar Océana. 1492, el Viaje. La nao Santa María espera llegar a Oriente por Poniente. Granada es ya cristiana y la última entrevista de Cristóbal Colón con la reina Isabel da un giro inesperado: Castilla pagará la aventurada expedición. La carabela Santa María espera atracada en el puerto de Palos. La misión es unir oriente por poniente. Catay y Zipango esperan. Un Nuevo Mundo por descubrir. Por medio de este espectáculo inmersivo el visitante compartirá las esperanzas y angustias de una tripulación épica hasta poder gritar: “¡TIERRA!”

- El Misterio de Sorbaces - un milagro que cambió la faz de la Historia. Año 589, cuando aún humeaban las ruinas del Imperio Romano y coexistían dos pueblos sin convivir. En este recóndito paraje, se celebra en secreto una boda prohibida entre una joven romana y un príncipe godo, en presencia de la Santa Reliquia. Pero el rey Recaredo se entera, y viene a saquear el pueblo. Hasta que el Cielo se manifieste. Un espectáculo que hará viajar a los espectadores hasta la grandeza del Reino Visigodo. Una gran aventura épica para rememorar la España Visigoda, la historia de un milagro que cambió la faz de la Historia. Majestuosos caballos, acrobacias imposibles, estudiadas coreografías, un vestuario minuciosamente elaborado al detalle y fastuosos efectos especiales configuran este nuevo espectáculo que conseguirán una inmersión total en el renacer del reino visigodo.

- De Tal Palo…: tal astilla. Recuerdos de ochenta generaciones de Julián Gutiérrez. Julián Gutiérrez es muy “cabalito”. No da puntadas sin hilo, y no está dispuesto a que se olvide a los que le han precedido; pues si la historia cambia, la madera no. Invita a todos los señoritos de este siglo olvidadizo a pasear por el maravilloso jardín de su memoria. De Tal Palo es un nuevo espectáculo inmersivo al aire libre en el que los visitantes recorrerán diferentes anfiteatros donde escucharán de la boca de sus protagonistas (y descendientes todos del toledano Julian Gutierrez) hechos históricos tan cruciales como el asedio de Numancia, el comienzo de la Reconquista en Covadonga, la batalla de Navas de Tolosa o la Guerra de la Independencia.

- El Bodegón del Capitán: Comer con un capitán de los Tercios Viejos conlleva muchas sorpresas. Sus enemigos le llaman el castigo de Dios. Es Don Juan Fernández de Herrera, capitán y héroe de los Tercios Viejos de Flandes. Amigo personal del insigne Alejandro Farnesio. Licenciado con honores, regenta a ritmo marcial un bodegón en Villanueva del Corral mientras trata de ganarse el corazón de la mujer más bella de la comarca: Ana ‘La Galveña’. Este nuevo concepto de restaurante abrirá sus puertas en mayo y sumergirá al visitante en un viaje en primera persona hasta el corazón del siglo de oro Toledano donde se verá envuelto en un verdadero duelo por amor. Disponible en turno de comida o de cena, un lugar perfecto donde degustar manjares locales como carne de caza, quesos manchegos y culminar con unas deliciosas torrijas de postre.









El grandioso espectáculo nocturno El Sueño de Toledo

En 2019 Puy du Fou España abrió sus puertas con la inauguración de El Sueño de Toledo, el espectáculo más grande representado nunca en nuestro país. Un viaje en el tiempo que recorre 1.500 años de Historia.

Al atardecer y a orillas del río Tajo, la joven lavandera María del Sagrario se encuentra con un viejo azacán de Toledo, quien la guía por un viaje a través del tiempo en el que revivirá los grandes momentos de la Historia y de las leyendas de España, a través de protagonistas como el rey taifa Al-Mamún, o el emperador Carlos V. Un emocionante espectáculo para revivir los grandes acontecimientos que dieron forma a la Historia de la Península, como la convivencia de las Tres Culturas, el descubrimiento de América o la guerra de Independencia.

Aclamado por la crítica (ha sido premiado como Mejor espectáculo del mundo) y por el público en sus primeras temporadas, El Sueño de Toledo mantiene a los espectadores sin pestañear durante más de 70 minutos gracias a un impresionante despliegue de efectos especiales de última generación y las tecnologías más punteras del sector, todo al servicio de la Historia popular cercana y emocionante.









Más datos sobre El Sueño de Toledo:

· Escenario de 5 hectáreas

· Grada para 6.000 espectadores

· 3.900m2 de decorados

· 70 minutos de gran espectáculo

· 2.000 personajes

· 1.700 trajes de época

· 200 actores, jinetes y acróbatas sobre el escenario

· 800 proyectores de luz

· 45 kilómetros de cableado

· 60 surtidores de agua

· 28 videoproyectores

· 22 drones

En el corazón de la naturaleza

El parque de más de 30 hectáreas está salpicado por cuatro poblados históricos en los que se encuentran más de 20 mesones y casonas; a la par que varios puestos y talleres con productos artesanales y locales.

Desde que Puy du Fou eligió Toledo para ubicar su primer parque fuera de Francia, sus principios se mantienen firmes, y la conservación, mantenimiento y cuidado del medio ambiente es uno de ellos; Puy du Fou España está completamente integrado en el entorno natural: el viaje a través de la Historia también es un viaje a través de la naturaleza.

El parque está situado en el corazón de los montes de Toledo, en un terreno que ha sido repoblado con especies como almendros, almeces, olivos, cipreses, retamas, madroños, lavanda, tomillo, romero, entre otros, convirtiendo el parque en un oasis donde la vegetación autóctona forme parte de la experiencia del visitante.

Una experiencia gastronómica única

Puy du Fou España cuenta con varios poblados que, inspirados en diferentes momentos históricos, albergan más de 35 mesones y casonas en los que degustar platos con productos locales completando la experiencia de un verdadero viaje a través de los siglos.

En el parque se ponen en valor las riquezas gastronómicas españolas, de hoy y de antaño.









Un parque para todas las edades

Puy du Fou España es un parque donde niños y mayores pueden embarcarse en esta aventura. Aquí las edades se igualan al igual que las emociones.

Está preparado para disfrutarse sólo, en familia o con amigos.

El parque más premiado de la Historia

Puy du Fou España ha sabido crear un modelo único y excepcional que se vuelca en cada una de sus creaciones para transmitir ilusiones y emociones inigualables. Desde su apertura en 2019 y hasta la fecha, la comunidad nacional e internacional de parques y entretenimiento ha galardonado a Puy du Fou España en más de 23 ocasiones, convirtiéndole en el parque más premiado de la Historia en sus primeros años de apertura.

Entre los premios se encuentra el que se otorgó a El Sueño de Toledo y El Último Cantar como Mejores Espectáculos del Mundo, el premio como protagonista del sector educativo y el premio a Mejor Parque Temático del País.









Información práctica

Puy du Fou España – CM 40, Salida 13 – 45004 Toledo

8 minutos en coche desde el casco histórico de Toledo

A 55 minutos de Madrid

Las entradas para la nueva temporada de Puy du Fou España ya se pueden adquirir en su web www.puydufou.com/espana