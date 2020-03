¿Puede el pelo ser una vía de transmisión del coronavirus?

El doctor Esteban Pérez Almeida, jefe médico de COPE, ha estado este miércoles de nuevo respondiendo a preguntas de la ciudadanía sobre el coronavirus. En un especial consultorio que se ha podido seguir a través de COPE.es y las redes sociales de la cadena (Facebook y Youtube), el profesional ha contestado individualmente a muchas de las dudas y cuestiones que hay todavía en torno a esta enfermedad.

Una de las preguntas más llamativas del consultorio nos la ha hecho llegar Consuelo Morales. La oyente de COPE se preguntaba si el pelo también podría ser una vía de transmisión del coronavirus. Ante esta pregunta, el doctor Esteban Pérez Almeida ha respondido lo siguiente: "Ya van saliendo artículos nuevos que hablan sobre cuánto tiempo es capaz de sobrevivir el virus en las distintas superficies. Science ha señalado que el coronavirus puede vivir fuera de un cuerpo hasta 72 horas. El virus puede permanecer en el pelo, pero la carga viral que llega allí no es tan importante. Sólo sería posible si alguien te tosiera directamente el pelo. Lo más importante es recordar que en el cartón y el papel puede estar hasta 24 horas vivo y en plásticos, hasta 72", ha contado.

El doctor también ha alertado en el consultorio del mal uso que hacen algunas personas de las mascarillas y los guantes, algo que puede precisamente acabar siendo un peligro de contagio para las personas que lo llevan. "Es muy importante no manipular la mascarilla con las manos. Si no, corres el peligro de contagio", ha dicho. Una vez más, el médico también ha recordado el procedimiento correcto para quitarse unos guantes.

Un usuario ha preguntado también cómo es posible reutilizar una mascarilla. Almeida ha señalado que si se va a usar muy pronto de nuevo se le puede pasar un paño húmedo de alcohol diluido en agua. Si van a pasar más de 72 horas no hace falta hacer nada porque el virus morirá antes. Además, recuerda que es útil limpiar nuestar casa con lejía diluida en agua. En caso de no tener lejía o ser alérgico a este elemento, también se puede usar el agua oxigenada o el alcohol disuelto en agua.

Por último, Alemida ha lanzado un mensaje de apoyo a sus compañeros médicos, los grandes héroes de esta guerra contra el coronavirus. "Quiero transmitir lo que sienten mis compañeros. No es de recibo que tengamos más de 5.000 profesionales de salud que estén contagiados. No es de recibo que seamos los líderes en eso. Eso quiere decir que alguien lo ha hecho fatal. Mis compañeros están trabajando en unas condiciones, en muchos casos, infrahumanas. Mis compañeros se están jugando la vida. Ayer fallecía una médico en Salamanca porque alguien no tuvo la previsión suficiente. Aparte de aplaudirles y decirles que son la primera línea de una guerra", ha concluido.

