¿Va a producirse un nuevo fenómeno meteorológico como Filomena?

Comienzos de 2021. Tras casi un año de pandemia, esta vez la meteorología hacía estragos en gran parte del país. El temporal Filomena colapsó gran parte de España, dejando tras de sí un manto blanco en distintas comunidades del centro y este de España en las que a coches inmovilizados por la nieve, desperfectos en cubiertas o árboles caídos se unían imágenes insólitas de personas esquiando por vías principales como el Paseo de la Castellana de Madrid.

José Luis Ábalos, titular de Transportes (en aquellas fechas) pedía a los ciudadanos que ante las grandes nevadas, el temporal más intenso de los últimos 50 años, permaneciesen en sus domicilios y evitasen desplazamientos porque "la situación es grave", una petición a la que se había sumado el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de presa conjunta.









En la capital, en alerta máxima, no era posible circular por las carreteras de la ciudad, donde la acumulación de nieve llegaba a los 60 centímetros de espesor. Se acumularon 15 litros por metro cuadrado en forma de nieve en Madrid Capital, en el parque de El Retiro; 2 litros por metro cuadrado en forma de nieve en el aeropuerto de Barajas y unos 2 a 3 litros por metro cuadrado que se tradujeron en una fina capa de nieve de unos 2 a 3 centímetros en el área metropolitana de Madrid.



Con este fenómeno tan excepcional, expertos de todo el mundo se preguntaron si iba a producirse una 'Filomena' en el futuro. La respuesta es que sí, puede ocurrir de nuevo. No obstante, no se puede asegurar que volvamos a ver algo parecido en unos años. Es un escenario un tanto incierto pero no improbable. Según relata RTVE, el cambio climático no evita que tengamos olas de frío o que veamos de nuevo temporales como esta borrasca.

¿Por qué se producen este tipo de fenómenos meteorológicos?





Las nevadas copiosas son el resultado de la interacción de una masa húmeda y cálida con otra fría. De hecho, algunos estudios apuntan a que el cambio climático pueden favorecer este tipo de circunstancias, pero otros análisis no lo aseguran con tanta rotundidad.

Jorge Rey, fue uno de los primeros en advertir sobre la llegada del temporal a España. Es cabañuelista, observa los vientos, formas de nubes, mareas y estrellas de los primeros 24 días de agosto. Ahora, ha asegurado que podría producirse otra borrasca similar el próximo 24 de enero.

"Se espera que tengamos un invierno duro, una primavera lluviosa, un invierno inestable", asegura. Aunque indica que es probable que el método de las cabañuelas falle, cree que sus técnicas son muy fiables. Jorge, en declaraciones a Antena 3, contaba que aprendió de esta tradición gracias a un vecino de su pueblo que había estado en contacto con la naturaleza. El ganadero emplea ese sistema para conocer qué tiempo hará más adelante.

¿Cómo seleccionan los nombres de las borrascas?

La AEMET, junto a su homólogo francés y el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, se encargaron de elegir el conjunto de nombres que se iban a usar esta temporada. Esta organización, conocida como Grupo Suroeste Europeo, es la encargada de crear una lista intercalando nombres femeninos y masculinos. Por tanto, la primera borrasca que se detectó empezó por la A y Filomena, que es la sexta, se llamó así (y de ahí la letra F).