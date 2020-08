Los principales países europeos, menos severos con la mascarilla en los colegios que España

Es una de las decisiones que hemos conocido en las últimas horas. El Ministerio de Educación, junto con las Comunidades Autónomas, han llegado al acuerdo que establece, de forma general, que las mascarillas van a ser obligatorias en las aulas si los alumnos tienen 6 años en adelante. Esta medida se ha convertido en una de las más duras de toda Europa si la comparamos con el resto de paises de la unión, en los cuales, por norma general, se está estableciendo su uso obligatorio a partir de los 12 años.

FRANCIA

En Francia, se ha establecido que la edad mínima que exige al alumno llevar mascarilla son los 11 años. Esta medida corresponde a los criterios que ha indicado la Organización Mundial de la Salud. Según el Gobierno frances: “El 1 de septiembre, la vuelta al cole será completa para todos los 12,3 millones de estudiantes de primaria y secundaria en Francia. Todos los adultos sin excepciones, así como los estudiantes mayores de 11 años, deberán portar mascarilla durante el horario lectivo”. El protocolo sanitario estima que en el caso de los menores de 11 años no consideran necesario que utilicen la mascarilla en las aulas, pero que se mantenga una mayor distancia entre las mesas. Si bien es cierto que no se ha fijado ninguna medida que establezca qué medidas se tengan que tomar en el caso de aquellas escuelas que no tengan espacio suficiente. Si que se ha establecido que todos los estudiantes se tiene que lavar las manos cuando lleguen a la escuela, antes de la comida, tras ir al lavabo y antes de regresar a casa. El protocolo francés establece también que las clases deben ventilarse con frecuencia y demás espacios dentro del recinto escolar, junto con una desinfección de las mesas del comedor. Sin embargo, no se prohíbe el acceso a los espacios comunes en los recreos ni a que se compartan objetos como balones siempre y cuando sean alumnos de la misma clase.

REINO UNIDO

En Reino Unido, se ha determinado que se debe usar mascarilla en pasillos y zonas comunes a partir de los 12 años. Si bien es cirto que esta norma no es común para todo el territorio, en Inglaterra, el uso obligatorio de mascarilla afecta únicamente a las escuelas de aquellas regiones (sobre todo en el norte) que estén sujetas a las restricciones que se hayan impuesto por los altos índices de contagios. El curso escolar arranca el próximo martes día 1 de septiembre, los mas de 300.000 alumnos ingleses de secundaria, a partir de los 12 años, deberán llevar de manera obligatoria, mascarilla en los pasillos de sus colegios y zonas comunes, llevarla dentro de clase va a depender de lo que dicte el profesor. Con esta decisión, el gobierno de Boris Jonson ha cedido ante la presión que estaba sometido, y es que el primer ministro no consideraba oportuno imponer la norma del uso de mascarilla en los colegios.

Por su parte, los gobiernos de Escocia e Irlanda del Norte, han dedcidido imponer medidas similares, con la diferencia de que en la clase siempre van a estar exentos de llevar mascarilla siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad. El Gobierno de Gales solo recomienda, pero no impone, ese tipo de medidas.

ALEMANIA

En Alemania, se ha establecido que los 16 Estados federados decida por sí mismos si los alumnos deben o no llevar mascarilla. En una gran mayoría se ha optado tanto para alumnos de primaria como de secundaria, imponer el uso de las mascarillas dentro del recinto escolar, pero no dentro de las clases. Sin embargo, Renania del Norte, situada en Westfalia, que se desmarcó e impulsó la mascarilla en el aula, ha decidido suspender la medida.

PORTUGAL

En Portugal se ha anunciado este mismo jueves, que a partir del próximo 15 de septiembre todo el pais entrará en estado de contingencia. El Gobierno ha explicado que esta medida tan drástica es para evitar un rebrote descontrolado con el regreso a las aulas. Sin embargo, el ejecutivo aún no ha establecido las directrices para resolver las posibles situaciones en el caso que se desarrolle un brote en los colegios, y por el momento, los planes para la vuelta a las aulas han sido establecidos por cada colegio. Las autoridades sanitarias de Portugal, han establecido que en la medida de lo posible se sigan las reglas de distanciamiento de 1,5 metros, y el uso obligatorio de mascarillas para los alumnos de 12 años en adelante.

BÉLGICA

En Bélgica, que inicia el curso escolar el día 1 de septiembre, se ha tomado la decisón de establecer como obligatorio el uso de mascarillas en el personal docente y para los alumnos a partir de 12 años, tanto en clase como en las zonas comunes. Esta medida coincide con la que se ha tomado para fuera de los recintos escolares. La norma obliga en todo el territorio nacional, el uso obligatorio de mascarillas a partir de los 12 años.

ITALIA

En Italia se sigue debatiendo sobre el uso de las mascarillas en las aulas. Es una medida que está causando un prolongado debate entre las autoridades nacionales y regionales, y el comité científico que asesora al Gobierno. Las clases en Italian comienzan el próximo 14 de septiembre. Por su parte, la ministra de Educación, Lucia Azzolina ha sugerido que se establezca como obligatorio el uso de las mascarillas, siempre y cuando no se puedan respetar las distancia interpersonal. En cualquier caso, no se contempla la medida de establecer el uso obligatorio a partir de los seis años.