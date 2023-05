La Primera Comunión: entre 3.000 y 5.000 euros de media en España

Mayo es el mes de las Primeras Comuniones. Las familias se preparan para este día tan importante para su hijo. Unos preparativos que para muchos puede suponer un gasto demasiado grande. De media la Primera Comunión nos va a costar 3.000 euros en una celebración convencional de entre 30 y 40 invitados.

En un año marcado por la crisis económica, se buscan alternativas más asequibles. En 2023 la demanda de trajes de segunda mano u outlet se ha incrementado en un 20 por ciento respecto al año pasado.

¿Qué cuesta celebrar la Primera Comunión?

Aunque se trata de un acto absolutamente religioso, lo cierto es que la Primera Comunión se ha convertido también en un acto social en el que muchas familias acaban invirtiendo mucho dinero. En 2021 el gasto medio rondaba los 3.600 euros, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Aunque es cierto que los datos para el año pasado se pueden reducir hasta los 3.000 euros de media y de máximo los 5.000 euros teniendo en cuenta número de invitados, según la Unión de Consumidores,y hasta los 2.412 euros de media según la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI).

Por supuesto, el presupuesto va a depender mucho de lo que nos queramos gastar. En algunas familias puede llegar a superar la barrera de los 6.000 y hasta de los 9.000. Y de la Comunidad Autónoma donde la celebremos. Según Cronoshare, una web especializada en comparar presupuestos, en 2022 el País Vasco fue la más cara, con un promedio de 3.000 euros, lo que la sitúa un 25,7 por ciento por encima de la media nacional que es de 2.067 euros. Le siguen la Comunidad de Madrid, Navarra o Cataluña. En el otro lado tenemos Canarias o Extremadura donde el precio medio de celebrar una Primera Comunión apenas supera los 1.000 euros.

Es muy caro, ¿cómo puedo ahorrar?

En primer lugar, podemos intentar reducir el gasto de los trajes de Primera Comunión. Y tenemos distintas opciones. La primera, reutilizar los trajes de otros familiares o amigos. En segundo lugar, recurrir a los trajes de segunda mano u outlet. En 2021 su demanda creció en hasta un 16 por ciento, según un estudio realizado por Milanuncios. Y aunque son los vestidos de niña los más demandados, lo cierto es que los trajes de niño de segunda mano crecieron en 2022 en un 65 por ciento y este año 2023 ese incremento es de un 41 por ciento respecto al año pasado.

Un traje de chico de Primera Comunión nuevo nos suele costar entre 120 y 400 euros, dependiendo claro el modelo que elijamos. El más económico es el traje marinero, mientras que si optas por un traje de almirante el precio será mucho más elevado. El precio de un traje de chico de segunda mano u outlet puedes encontrarlo entorno a los 92 euros de media.

En cuanto a los vestidos de las niñas. El gasto de uno nuevo suele situarse entre los 200 y los 900 euros. Mientras que si buscamos en segunda mano podemos encontrarnos vestidos entorno a los 120 euros.

Carmen de Modas Amaral, tiene una tienda desde hace 10 años en Jerez de la Frontera. Desde la pandemia y con la crisis económica ha notado que muchas familias van buscando más trajes de Primera Comunión económicos que antes: “hace años nadie compraba en outlet porque pensaban que eran trajes con taras, pero solo son trajes que me han sobrado de la temporada pasada”.

A estas alturas del año no le queda a Carmen nada de lo que puso en outlet, sólo algunas prendas de nueva temporada: “es normal porque la gente se ahorra la mitad. Si un vestido vale 500 euros, le sale 250 euros. Hay quien incluso, se lo ha comprado ya para el año que viene, le ha comprado 3 tallas más, y ya se lo arreglan cuando llegue la fecha”.

Otra opción para ahorrar es el alquiler del traje.

Si lo pensamos bien, es algo que solo se utiliza un día. El precio medio de alquiler de un traje de Primera Comunión está en los 60 euros. Carolina tiene una tienda en Sevilla donde se alquilan trajes de Primera Comunión para niños: “llevamos 30 años con el alquiler de chaqués de novios, pero el año pasado recibimos tanta demanda de los clientes pidiendo niños de Comunión, que decidimos meternos en el negocio”.

De momento se dedican solo a los trajes de niños, porque es la demanda que más recibían. Y aunque lo pusieron en marcha en enero, han recibido llamadas de todas partes de España. Con una inversión inicial de 300 trajes, los han puesto en alquiler a un precio de 60 euros, sea el tipo que sea, de marinero o de almirante. Un precio que incluye los arreglos y la tintorería: “las madres nos cuidan los trajes, porque solo se utilizan para la ceremonia y, como mucho, nos pueden llegar sucios, pero no rotos”. Nos cuenta Carolina que: “aconsejamos a los padres que si el niño se mancha lo quiten con agua, y no lo intenten limpiar ellos, porque se destroza el traje. Es normal una mancha de Coca-Cola, lo que no es normal es de jugar en el césped”.

Seguramente el año que viene se acaben lanzando con el alquiler de vestidos de niñas, trajes en líneas sencillas, a un precio de 90 o 100 euros. Han notado que también se lo demanda mucha gente.

Otros gastos de una Primera Comunión

El banquete es sin duda el gasto más elevado que debe afrontar la familia. Todo depende del tipo de celebración que queramos organizar, más íntima o ampliar la lista a amigos y familiares lejanos. Hay que recordar que una Comunión no es una boda, y no debe convertirse en una boda. Según la Unión de Consumidores, el precio del cubierto nos puede salir de media a unos 35 euros. Si tenemos 50 invitados, el total sumará hasta los 1.750 euros sólo el banquete. Si aumentamos la lista hasta los 100 invitados, el coste sube hasta los 3.500 euros.

Otro gasto de una Primera Comunión donde se puede recortar es en la fotografía. Un reportaje fotográfico te puede salir a unos 100 euros, al que hay que sumar el vídeo, que son otros 250 euros. Cada familia debe valorar si son fundamentales o prescindibles. Aunque no queden tan profesionales, las fotos las pueden realizar los familiares.

No suelen faltar en las comuniones los recordatorios. Aquí los precios también pueden variar mucho. Dependerá de la cantidad y donde los encargues. Lo más económico es diseñar nosotros mismos uno en una página web e imprimirlo. Además de los recordatorios, está el gasto de las invitaciones, en este caso, cada vez más familias optan por mandar una a través de WhatsApp o por email.

La peluquería de la niña de Primera Comunión. No es imprescindible ni tiene por qué ser un gasto elevado, se puede peinar a una niña por 15 euros de media. Pero también podemos ahorrar si decidimos hacer nosotros un peinado en casa.