La ley te protege: no estás obligado a responder una llamada de trabajo fuera de tu horario

El pasado mes de diciembre entró en vigor la Ley de Protección de datos por la que en su artículo 88.1 se establece que «los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar». Es decir, no estamos obligados a responder una llamada fuera de nuestro horario laboral. El artículo impide así que el empleado sea asediado por sus jefes con llamadas o correos electrónicos repentinos en relación a su trabajo.

¿Responderías a una llamada de tu jefe?

Muchos oyentes confirman a COPE que les ha ocurrido que al estar en un día libre o disfrutando de las vacaciones han recibido la llamada: "Alguna vez me han llamado y si lo cojo; lo mantengo en silencio, me descoloca que me llamen, pero es el jefe y tienes que cogerlo; es como que estás esperando esa llamada y no te causa ni sensación" nos dicen.

¿Debe ser una obligación por ley la desconexión digital?

Los expertos afirman que todo trabajador necesita una desconexión durante unos días para poder rendir más a su vuelta y por normal general se hace por una cuestión de salud mental, algo que no cumplen las empresas y para muchos, por lógica, no debería ser así: "No tiene que existir una ley para que no nos molesten, es algo lógico, no estamos trabajando en ese momento; me parece mal que tengan que hacer una ley, son tus vacaciones; estamos en España y es así, si no nos paran continuamos".

¿Nos cuesta desconectar una vez que salimos de nuestro entorno laboral?

No llevarse el trabajo a casa es otra de las tareas pendientes para muchos españoles, aunque cada vez nos confirman que se olvidan de todo en cuanto salen por la puerta de su trabajo: "No, no me cuesta nada desconectar; me cuesta mucho, llega el domingo y ya estás pensando en el lunes; si tienes gente a tu cargo al final estás pensando durante todo el fin de semana para aliviar la semana y nunca desconectas, por eso son tan necesarias cada vez más las vacaciones" afirman.