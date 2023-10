La posible ley de amnistía es un bofetón a la actuación judicial

La posible ley de Amnistía es un auténtico “bofetón a la actuación judicial”, dice a COPE Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Explica que no está prevista en la Constitución, no tiene cabida. “La legislación que se elaboró en el 78 era un nuevo orden, basado en la democracia”. Insiste, “no tiene cabida”. Y teme que la sociedad española no lo entienda por la fuerte campaña que hay para normalizar la implantación de la amnistía. No ve ninguna justificación real, salvo el interés de un candidato en ser presidente del gobierno. Un candidato llamado Pedro Sánchez. Y expresa su preocupación.

Una preocupación que tienen en el mundo de la Justicia por la elaboración de esta ley, quieren ver en qué términos se va a redactar. Y la preocupación máxima, dice Dexeus, es ver con “claridad y nitidez que no hay motivo real para la amnistía, más allá del interés, determinado y concreto, de propiciar la investidura de un candidato para formar gobierno”, Pedro Sánchez.

Cristina Dexeus habla del delito de malversación de caudales público, delito por el que fueron condenados algunos de los indultados y por el que están investigados Puigdemont. Confía en Europa, y nos dice que “es importante que se ponga freno a esta posible ley, en especial si se tiene en cuenta un delito de corrupción de la clase política”. Puede ser un motivo para que la UE dé un toque de atención a la ley de amnistía, señala la presidenta de la Asociación de Fiscales.