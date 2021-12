¿Es posible conseguir una vacuna universal contra el coronavirus?

Con la aparición de nuevas enfermedades, los protocolos a seguir dentro del sector médico y científico no es otro más que el de comenzar a desarrollar una vacuna que sirva para combatir esa enfermedad concreta. Ahora, con la llegada de la pandemia de SARS-CoV-2 (la enfermedad que causa la enfermedad de covid-19), hemos podido verlo en primera persona.

Las inversiones multimillonarias sirvieron de empujón a las grandes farmacéuticas para para conseguir desarrollar, en tiempo récord, una vacuna que sirviera para combatir las complicaciones del virus, tanto la enfermedad grave como la muerte. Un hito histórico, sin lugar a dudas, que no deja de quedar ensombrecido por la realidad.

En primer lugar, las distintas mutaciones del virus pueden disminuir la eficacia de las vacunas. Por otro lado, es que el actual coronavirus con el que estamos conviviendo, el SARS-CoV-2, es tan solo uno de los muchos tipos de coronavirus que pueden afectar, de una forma u otra a los humanos. Tampoco podemos obviar que la mayor interacción entre los animales y los humanos pueden llevar a que estos coronavirus animales puedan transmitirse a las persona, algo que ya hemos podido ver con los murciélagos y la expansión de la covid-19, con epicentro en la ciudad china de Wuhan, según la OMS.

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿por qué no desarrollar una vacuna universal contra los coronavirus que sirva, de forma eficaz, para combatirlos todos?

La vacuna universal, una "necesidad urgente"

En los últimos años, los expertos de todo el mundo han tratado de encontrar esta vacuna universal que ayude a combatir todos los coronavirus que afecten a los humanos, así como a las distintas variantes que puedan desarrollarse.

Es una "necesidad urgente", tal y como recoge 'The New England Journal of Medicine', que asegura que en los últimos veinte años hemos sido testigos "de cuatro brotes fatales de coronavirus", destacando el brote de SARS (en los años 2002 y 2003), el MERS (desde el año 2012) y la actual covid-19, que convive con nosotros desde 2019.

La siguiente pregunta que cabe hacerse es si es complicado conseguirlo. Al parecer, según los expertos, todo se basa en la proteína de espiga, que al atacar a las células malignas, son capaces de producir anticuerpos neutralizantes, que se adhieren al virus e impiden que infecte a las células. Por ahora, con las vacunas conocidas para la covid-19 ha sido relativamente fácil conseguir estimular el desarrollo de este tipo de anticuerpos. Sin embargo, hasta el momento, ninguna vacuna pancoronavirus ha sido probada en humanos pero los expertos confían en conseguirlo. "En uno o dos años vamos a tener muchos resultados", aseguró la codirectora del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, María Elena Bottazzi, a BBC.

No obstante, si volvemos al 'The New England Journal of Medicine', podemos apreciar una serie de propiedades que debería tener una vacuna universal contra el coronavirus. En este sentido, hacen dos tipos de distinciones: por un lado pensando en la protección individual y por el otro en la protección comunitaria.

En este sentido, es necesario prevenir la enfermedad y la infección. También debe conseguir una respuesta inmune "rápida y robusta" y debe inducir "inmunidad a múltiples componentes virales". Además, debe ser segura, tanto para el público general como para mujeres embarazadas, no "inducir una mejora dependiente de anticuerpos con la posterior exposición al virus" y, en último lugar, debería poder utilizarse en personas de todas las edades.

Desde el punto de vista de la protección comunitaria, es necesario que cubra "todos los sarbecovirus y merbecovuris", así como todos "los coronavirus humanos endémicos". Además, debe poder utilizarse para prevenir cualquier tipo de pandemia y basarse en una "plataforma que se actualiza fácilmente con nuevos antígenos".

Todos estos requisitos son, a grosso modo, las propiedades fundamentales que debería tener una vacuna para poder considerarse universal frente al coronavirus, aunque añaden además una serie de propiedades deseables. No obstante, la revista científica asegura que "es poco probable que los enfoques de vacunas actuales logren todos estos objetivos" y que, sin embargo, la máxima prioridad "debe ser la cobertura universal de betacoronavirus, con cobertura adiciona de coronavirus endémicos".

[Consulta aquí todas las propiedades necesarias para una vacuna universal contra el coronavirus]