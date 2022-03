¿Por qué mi perro se muerde la cola? Podría tratarse de un trastorno de comportamiento

En ocasiones nuestros perros tienen comportamientos repetitivos, como morderse la cola. El perro está unos segundos quieto observando ese miembro de su cuerpo y acto seguido se lanza sobre ella para morderla, con lo que acaba metido en un movimiento circular sobre sí mismo. Aunque esta acción nos pueda parecer graciosa, no sabemos que esto puede convertirse en un problema que deteriore su vida y la relación con su dueño. Si es el caso de un cachorro que se mordisquea la cola en un momento puntual, no pasa nada. El problema está cuando se convierte en una acción constante. En algunas ocasiones puede deberse a una molestia o dolor en esa zona, pero puede ser que el origen sea psicológico.

Es algo a tener en cuenta y por ello, investigadores llevan años realizando estudios sobre el tema. Sin embargo, cuáles eran los factores que provocaban estos comportamientos en el perro no habían sido estudiados a fondo hasta ahora. Un equipo de investigadores de la Universidad de Helsinki, dirigido por Hannes Lohi, ha llevado a cabo un análisis que han publicado en la revista 'Science'. Decidieron encuestar a los propietarios de unos 4.500 perros de 22 razas diferentes. Decidieron estudiar el efecto que tenía en los canes, los factores demográficos, de comportamiento y ambientales antes de relacionarlos con el comportamiento repetitivo y los factores conductuales de agresividad, hiperactividad/impulsividad y falta de atención.

El ejercicio diario reduce hasta en un 53% el comportamiento repetitivo

Además, el quipo de Lohi detectó que "el comportamiento repetitivo es más común en perros que viven sin congéneres, perros a los que se les dio poca cantidad de ejercicio, perros que vivían en familias más grandes, perros jóvenes y perros ancianos, y perros castrados". Es más, se comprobó que los animales que recibían una o dos horas de ejercicios diarias, la probabilidad de desarrollar un comportamiento repetitivo, se reducía hasta en un 53%. "La probabilidad de comportamiento repetitivo fue mayor en los perros que tenían una alta agresividad. El 75% tenían problemas de comportamiento concurrentes y el 28% de los perros compulsivos tenían dominancia/control de impulsos agresivos. Por lo tanto, el comportamiento repetitivo puede estar relacionado con rasgos particulares de comportamiento o personalidad", destacan.

Una vez descartados los problemas de salud, si nuestro perro continúa mordiéndose la cola, puede que estemos ante un trastorno de comportamiento. Es decir, una acción que se repite frecuentemente y sin ningún sentido ni finalidad. Hasta el punto de que lleguen a herirse la cola. Por este motivo, los expertos advierten que no debemos tratarlo como un juego y que hay que frenarlo lo más rápido posible. No se soluciona mediante castigos, ya que el animal no lo va a comprender, porque es su forma de eliminar su estrés y frustración.

¿Qué podemos hacer?

Lo primero que debemos hacer si queremos que nuestra mascota disfrute su vida sin el estrés que le está causando la obsesión, es identificar cuál es la causa de su ansiedad. Los veterinarios y etólogos recomiendan que no les prestemos atención mientras lo hagan, para que no vean su comportamiento reforzado. Puede afectar a cualquier raza de perro, aunque en varios estudios se ha detectado que es más frecuentes en Pastores Alemanes y Bull Terrier. Los perros necesitan unas condiciones de vida favorables que, cuando no se cumplen, les generan un estrés que se manifiesta en comportamientos repetitivos. Para evitarlo o solucionarlo, los expertos aconsejan:

El perro es un animal social y necesita nuestra compañía . No hace falta estar las 24 horas del día con él, pero sí es recomendable que no pase demasiadas horas solo, atado o encerrado.

. No hace falta estar las 24 horas del día con él, pero sí es recomendable que no pase demasiadas horas solo, atado o encerrado. El animal debe estar estimulado , tanto física como mentalmente. Los paseos largos (al menos una vez al día) o los juegos de olores les dejan cansados y no padecen aburrimiento ni frustración.

, tanto física como mentalmente. Los paseos largos (al menos una vez al día) o los juegos de olores les dejan cansados y no padecen aburrimiento ni frustración. Exponerle a todos los tipos de estímulos posibles , hará que nuestra mascota goce de un aprendizaje positivo y sin miedo.

, hará que nuestra mascota goce de un aprendizaje positivo y sin miedo. Establecer una rutina y un horario . Les gusta vivir en un lugar donde las cosas sean predecibles.

. Les gusta vivir en un lugar donde las cosas sean predecibles. Además, todos los cuidados básicos (comida, agua, baños, etc.) harán que el can se sienta feliz y completo. Así como las visitas rutinarias al veterinario (una vez al año como mínimo) para revisar su estado de salud.