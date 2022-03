¿Por qué olvidamos las cosas? Detectan el mecanismo cerebral que lo explica

Nuestras vidas están compuestas de recuerdos, acumulamos tantos que algunos se nos olvidan y no sabemos por qué ocurre esto. A diferencia de lo que creemos de que los recuerdos más antiguos se deterioran hasta que son olvidados, los expertos han indicado que podría tratarse de una forma de aprendizaje y no de algo negativo. Dos científicos han publicado un estudio en la revista 'Nature Reviews neuroscience' que trata el olvido como una "forma de plasticidad celular de engrama (conocimiento) adaptativo". Los autores explican que "una hipótesis principal sugiere que los recuerdos se almacenan en conjuntos de neuronas (o "células de engramas") y que el recuerdo exitoso implica la reactivación de estos conjuntos".

Esto quiere decir que, si no recordamos algo, significa que las neuronas no están funcionando correctamente, no se están reactivando. Sin embargo, los investigadores aseguran que "los recuerdos en sí mismos todavía están allí, pero si los conjuntos específicos no se pueden activar, no se pueden recuperar. Es como si los recuerdos estuvieran guardados en una caja fuerte pero no puedes recordar el código para desbloquearlo". Vivimos en un mundo que está en constante movimiento, por lo tanto, si obtuvimos esos recuerdos en una situación en la que el ambiente era irrelevante, olvidarlos no es algo negativo.

Aprender a olvidar

Es más, los científicos creen que aprendemos a olvidar ciertos recuerdos, para mantener aquellos que nos parecen más importantes. Además, ya son varios los estudios que afirman que el olvido se debe a un acceso que se ve alterado en la memoria, más que a una pérdida de la misma. "Debido a que la tasa de olvido se ve afectada por las condiciones ambientales, proponemos que el olvido es en realidad una forma de aprendizaje que altera la accesibilidad de la memoria de acuerdo con el entorno y cuán predecible es", dicen los científicos.

Además, los autores del estudio apuntan que olvidar puede ser beneficioso para tomar mejores decisiones, puesto que conduce a unn comportamiento más flexible. Se sab4e que hay múltiples formas de olvidar, pero todas ellas actúan para "hacer que el engrama, la encarnación física de una memoria, sea más difícil de acceder". Hay casos en los que perder la memoria nos puede ayudar al bienestar, como es el caso de olvidar sucesos traumáticos. De este modo se minimiza el sufrimiento psicológico por la experiencia vidida. Hay veces que los psicoterapeutas trabajan con sus pacientes para poder recuperar esa supresión de los recuerdos, para así poder llegar a la raíz de sus problemas y ponerles solución.

De todas formas, destacan la creencia de que el "olvido natural" puede ser reversible en algunos casos."En estados patológicos, como, por ejemplo, las personas que tienen Alzhéimer, estos mecanismos naturales de olvido son secuestrados, lo que resulta en una accesibilidad a las células de engrama muy reducida y en la pérdida patológica de la memoria". Olvidar algo en nuestro día a día es algo normal, puesto que estamos expuestos a una gran cantidad de información externa y a veces eliminamos ciertos recuerdos para guardar los de mayor importancia. Solo en los casos en los que olvidemos de realizar tareas cotidianas debemos preocuparnos y acudir a un especialista.