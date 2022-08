¿Por qué no debes bañarte cuando hay una tormenta eléctrica?

Un menor de nueve años resultó herido de gravedad el pasado 10 de agosto tras ser alcanzado por un rayo cuando se encontraba en la playa de Vilarrube, en el municipio de Valdoviño. Según la información recabada, fueron sus propios padres, sanitarios de profesión, y una enfermera que se encontraba en el arenal los que iniciaron las maniobras de reanimación en cuanto se produjo el suceso, y antes de que llegaran los primeros efectivos de emergencia y sanitarios. El niño fue trasladado estable y con pulso al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde permanece estable.

Es por esto que a lo largo de nuestra vida estamos expuestos a una gran cantidad de riesgos de mayor o menor intensidad. Pese a ello, buena parte de ellos no se tienen en cuenta o al menos de la forma en la que se deberían. Bien por falta de conocimientos sobre los mismos o simplemente porque no se quieren tener en cuenta, los peligros que acechan nuestras vidas cobran un mayor riesgo cuando no se previenen. Es decir, la importancia de conocerlos es fundamental para paliar una serie de consecuencias que, en muchos casos, pueden llegar a causar hasta la muerte.

Uno de estos casos son las tormentas eléctricas. Pese a que tal vez si existe cierta consideración sobre las mismas, realmente no se realiza ningún tipo de medida preventiva ante semejante situación. Los datos así lo ratifican. A escala mundial, en torno a 24.000 personas mueren anualmente por un el impacto de un rayo y 240.000 resultan heridas. Solo alrededor del 10 % de las personas que son alcanzadas por un rayo mueren, lo que deja al 90 % con diversos grados de discapacidad.

El principal problema surgido a raíz de este fenómeno de la naturaleza para de la toma de contacto con el agua. Es decir, existe una gran cantidad de personas de todo el mundo que consideran estar seguros en esta situación por el simple hecho de permanecer en sus casas. Continuando con la argumentación sobre esta idea, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, afirma que una de las principales causas de muerte durante una tormenta eléctrica es por relámpagos, registrando alrededor de 43 muertes al año. A esto debemos de sumar las consecuencias en la salud de las personas que son impactadas por uno y no mueren.

"Un rayo puede provocar un paro cardíaco, el corazón se detiene, en el momento de la lesión, aunque algunas víctimas pueden parecer tener una muerte retardada unos días después son reanimadas, pero han sufrido daños cerebrales irreversibles", expresa la organización.





El peligro de darse una ducha

Dentro de lo peligroso que es una tormenta eléctrica, existen una serie de factores que intensifican esta situación de riesgo. La necesidad de conocerlos es fundamental para evitar cualquier desgracia. Por ello, pese a estar dentro de tu casa, si cae un rayo en tu casa debes saber que este buscará la manera de propagarse por un lugar donde exista menor resistencia hacia el suelo, por un camino conductivo para la electricidad, como lo son los cables de metal o las tuberías de agua. Entonces, si eres de los que suelen bañarse durante una tormenta eléctrica, el resultante de ello es que serás una presa perfecta para esta electricidad. Esto es así fruto de los elementos del agua y el metal de la ducha. Es decir, dada su idiosincrasia, hablamos de materiales conductores que generan un riesgo altísimo en ese tipo de situaciones como lavar los trastes, ducharse o realizar actividades acuáticas deben evitarse a toda costa durante este periodo. Por tanto, hablamos de situaciones a evitar en el caso de que una tormenta eléctrica esté en curso.

El proceso por el cual funciona una tormenta eléctrica y el impacto de un rayo se da cuando las nubes de una tormenta se mueven en el cielo sobre la tierra, estas generan una carga de electricidad opuesta a la del suelo siendo la causa de que un rayo impacte sobre tierra firme. Para equilibrar estas cargas, la tormenta descarga regiones tanto positivas como negativas guiándose por la ruta de menor resistencia como se mencionó anteriormente, por este motivo las cargas eléctricas de la tormenta buscan conductores para impactar.





Otros factores de riesgo

Atendiendo a los datos ofrecidos por el Centro Nacional de Salud Ambiental, un tercio de las lesiones por rayos ocurren en los interiores. Llegados a este punto, surge la necesidad de tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar en caso de estar en un interior durante una tormenta eléctrica: