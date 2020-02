Por qué el actor de 'Cariño, he encogido a los niños' dejó el cine hace 24 años

La película ‘Cariño, he encogido a los niños’ es una de las más recordadas y queridas del cine infantil de los años ochenta. La comedia cuenta la historia de un científico y padre de familia que encoge por accidente a sus dos hijos y a los hijos de los vecinos al tamaño de insectos. Los jóvenes tendrán que lidiar con los peligros de la vida en miniatura.

La noticia ahora es que Disney ha decidido lanzarse a un remake de la cinta y que la película contará entre su reparto a alguien muy especial. El actor Rick Moranis hizo del padre en la primera entrega, pero tras su estreno se retiró de la actuación. El motivo, la muerte de su esposa, la diseñadora de vestuario Ann Belsky, que le llevó a dar un giro radical a su vida y dedicarse casi por entero al cuidado de sus dos hijos.

Moranis, conocido también por su papel parodia de Darth Vader en ‘La loca historia de las galaxias’, tenía por delante una prometedora carrera en el mundo de la comedia, pero decidió que su familia era más importante. Renunció al proyecto de resucitar ‘Cariño, he encogido a los niños’ cuando se lo propusieron hace cuatro años y a la posibilidad de una segunda parte de ‘Los cazafantasmas’, otra película de culto de los ochenta en la que también había participado.

En estos 31 años, apenas ha participado en tres proyectos relacionados con el mundo del celuloide. En concreto, fue uno de los dobladores de las dos partes de ‘Hermano Oso’ y fue productor de la serie cómica ‘Bob & Doug’.

No obstante, en este tiempo de cuasi inactividad, Moranis ha desarrollado un nuevo talento, el de la comedia musical. Dos discos, en 2005 y 2013, son el resultado de una ocupación que nació como un mero hobby y que le llevó a estar nominado a un premio Grammy.

Su periodo de relativo barbecho habría supuesto un problema para muchos, pero Moranis tuvo claras sus prioridades. En una entrevista concedida a la revista ‘Hollywood Reporter’, el actor señaló que, después de la muerte de su esposa, "estar en casa con un par de niños pequeños, con un estilo de vida diferente” se convirtió en “lo importante” para él. “No tengo arrepentimientos. Mi vida es fantástica", afirmó con contundencia el actor.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre el remake de ‘Cariño, he encogido a los niños’, la película está en manos de Joe Johnston en la dirección y de Todd Rosenberg en el guion. El proyecto está en fase de preproducción y no tiene todavía fecha de estreno.