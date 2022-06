El poder de la generación 'Silver' y los problemas de las empresas por la pérdida de talento

Uno de cada 3 parados en España es mayor de 50 años y muchas empresas están comenzando ya a tener problemas por esa pérdida de talento. Un estudio de la OCDE revela que el que la llamada generación 'Silver' mantenga el empleo puede significar un aporte de 3,5 trillones de dólares a la economía de los países miembros de esta organización. En España aportan de manera directa o indirecta un 26% al PIB.

“Con 56 años me tuve que ir a Inglaterra”

Azucena Torres experta en telecomunicaciones, tiene 63 años, está prejubilada pero busca un trabajo que pueda compatibilizar con su pensión. Se acogió a la prejubilación obligada por las circunstancias. Con 56 años y más 35 de trabajo a sus espaldas se quedó en el paro, pero con su experiencia pensó que no podía ser complicado encontrar otro trabajo; sin embargo, se dio de bruces con la realidad, era mayor para todas las empresas a las que acudió, no le rechazaban por falta de conocimientos o preparación, su edad era el problema: “solo me contestaban a los currículos que enviaba sin mi edad” cuenta a COPE, “tras ver mis capacidades me preguntaban en seguida por la edad, y ahí la respuesta fue siempre: ya le llamaremos”.

Con esas dificultades como mochila emprendió camino al extranjero, por sus circunstancias familiares y sus conocimientos, además de ser bilingüe en inglés, no tuvo mucho reparo en hacer las maletas. Al segundo currículo enviado ya tenía trabajo en una pequeña localidad inglesa, sede de una importante marca internacional. “No me preguntaron mi edad, les daba igual, me trataron como a cualquier otro profesional evaluando solo mis capacidades” allí estuvo varios años e incluso se cambió a otra empresa con mejores condiciones. No tuvo más remedio que volver por una cuestión familiar hace ya 3 años y aquí no ha tenido ni una sola oportunidad “no he tenido más remedio que prejubilarme y gracias a que he podido hacerlo sin perder mucho”.

El talento que pierden las empresas

Lo que le ha ocurrido a Azucena lo han vivido miles de profesionales de más de 50 años, cientos de miles, más de 900.000 que dentro de la llamada generación 'Silver' están a día de hoy en el paro y de ellos el 53% son mujeres. Son los «nuevos grandes jóvenes», tienen salud y calidad de vida para seguir aportando a la sociedad su talento y su trabajo, pero tienen una alta tasa de paro. Uno de cada 3 parados en España tiene más de 50 años, el desempleo en esta franja de edad está por encima de la media, aunque en la última EPA ha descendido levemente, y es porque las empresas están teniendo problemas de talento y están comenzando a valorar a los sénior.

Un mayor que sabe actualizarse produce más, tiene un poderío laboral enorme porque combina el valor de la experiencia y los conocimientos. Un estudio de la OCDE revela que el que la llamada generación 'Silver' mantenga el empleo puede significar un aporte de 3,5 trillones de dólares a la economía de los países miembros de esta organización. En España aportan de manera directa o indirecta un 26% al PIB.

El trabajo bien hecho

Tienen interiorizada la cultura del trabajo bien hecho, la responsabilidad, un conocimiento de la empresa y un saber fruto de la experiencia. SECOT es una Asociación sin ánimo de lucro formada por más de 1000 sénior, directivos, profesionales y empresarios, que asesoran de manera voluntaria a emprendedores y pymes, y son el ejemplo del valor de la llamada generación 'Silver'.

Inocente Gómez, su presidente, comenta a COPE que “las empresas a veces tienen una visión cortoplacista de resultados y coste por empleado, el veterano tiene un coste más elevado, pero siempre aporta un conocimiento igual que un junior con el plus de experiencia que le ayuda a enfrentarse a todas las situaciones” y la brecha digital no es excusa, están al día igual que un Junior. Reconoce que algunas empresas ya comienzan a darse cuenta del valor que pueden aportar los sénior" hay algunas empresas con programas específicos para aprovechar mejor este talento, pero les cuesta llevarlos a la práctica, se requieren reformas legislativas para programas más personalizados de los que se hacen ahora en las empresas que son de tipo grupal”. Se trata de trabajos a tiempo parcial, por proyectos o como consultores, algo que está ya muy ensayado en la cultura anglosajona.