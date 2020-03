La plataforma 'Women of the World' cree que el 8M no representa a las mujeres

La plataforma 'Women of the World' ha celebrado este sábado un acto en Madrid para defender que "otro 8 de marzo es posible" y para dejar claro que las manifestaciones de mañana no les representan porque "la verdadera igualdad" pasa por considerar que "hombres y mujeres no son enemigos, sino aliados".

En declaraciones a la agencia Efe la portavoz de esta plataforma en España, Leonor Tamayo, ha asegurado que el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual aprobado en Consejo de Ministros "se está cargando la igualdad" porque "la palabra de la mujer vale más que la del hombre, y eso es inadmisible".

En su opinión, ahora son las mujeres "las que tienen las cuotas y las prebendas por el hecho de ser mujer" frente "a unos hombres discriminados, y en desigualdad".

Tamayo también ha comentado que, en su opinión, la mujer en España no está discriminada por ser mujer, "está discriminada en el entorno laboral por ser madre o querer serlo".

Sobre el acto de hoy en la Plaza Chamberí, en el centro de Madrid, Tamayo ha valorado que los hombres pueden estar en primera fila: "Aquí son bienvenidos, no como en las manifestaciones de mañana donde les dicen que se callen y se vayan a la última fila", ha subrayado.

Por esto, ha comentado que el lema del acto para 'Women of the World' es: "Otro 8M es posible. Mujeres + Hombres. Sumando ganamos".

Hacer frente "al feminismo rancio"

'Women of the World' es una iniciativa puesta en marcha por la organización española Profesionales por la Ética con la colaboración de Woman Attitude y Femina Europa y apoyada por un gran número de entidades de todo el mundo para "ser la voz de las mujeres que hablan en términos de mujer".

La plataforma está formada por un creciente número de entidades de todo el mundo que trabajan para llevar a las instituciones internacionales y los gobiernos nacionales "lo que las mujeres del mundo realmente piensan y exigen", así como "para cambiar las políticas y las tendencias".

En su página web se recoge que 'Women of the World' quiere hacer frente "a ese feminismo rancio y pasado de moda y a la ideología de género en la que desemboca".