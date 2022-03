La Plataforma Sí a la Vida celebra el Día Internacional de la Vida este domingo 27 de marzo en Madrid

La Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones a las que les une la defensa de la vida, desde su inicio a su fin natural, convocan a la sociedad civil española para celebrar el Día Internacional de la Vida que se conmemora el 25 de marzo y que las organizaciones integrantes acordaron celebrar el domingo más cercano a este día, para facilitar la asistencia desde todas las ciudades de España. Tras dos años conmemorando esta fecha forma online, se saldrá de nuevo de forma presencial en la Marcha por la Vida 2022 en Madrid el domingo 27 de marzo. Se comenzará a marchar a las 12 horas en la calle Serrano (esquina C/ Goya) hasta la Plaza de Cibeles, donde se ubicará un escenario en el que se realizará un acto con testimonios, música en directo y se leerá el manifiesto de la Plataforma Sí a la Vida, así mismo se llevará a cabo la tradicional suelta de globos en recuerdo de los no nacido y todas las víctimas de la cultura de la muerte.

Este acto estará conducido por la influencer Grace Villareal y el presentador Diego de Julián. Por su parte, los Hermanos Martínez, autores del Himno Qué Viva la Vida, se encargarán de la música del evento.

Tras dos años celebrando el Día Internacional de la Vida de manera online, las asociaciones que integran la Plataforma Sí a la Vida y toda la sociedad civil convocada saldrán a la calle por los más débiles y en defensa de la dignidad humana en todas las fases y condiciones de su existencia, así como para mostrar su compromiso firme de seguir trabajando para que se reconozca la vida y el derecho al cuidado de todas las personas.

Con muchas ganas de celebrar este día, la Plataforma Sí a la Vida espera una asistencia multitudinaria. Diferentes organizaciones y grupos de personas han organizado autobuses desde sus ciudades para asistir a esta cita. Entre ellas: Barcelona, Alicante, Asturias, Albacete, Cuenca, Cádiz, Jerez, Castellón, Córdoba, Santiago de Compostela, Granada, Sevilla, Málaga, Pamplona, Santander, Talavera de la Reina, Toledo, Valencia, Zaragoza, Valladolid, etc.

Antes de la gran Marcha por la Vida se celebra una Milla Urbana organizada por la Asociación de Deportistas por la Vida y la Familia, que ha sido apoyada en redes sociales por corredores de la talla de Marc Roig, y a la que se han inscrito casi un centenar de corredores. El mundo del deporte se suma así a la Marcha por la vida del 27 de marzo en Madrid. La Milla Urbana comenzará a las 10 de la mañana, previa al comienzo de la Marcha, en el lugar de la salida C/ Serrano, esquina Goya. Organizada para terminar con tiempo suficiente para el descanso de los corredores y que puedan sumarse a la Marcha. Para la inscripción utilizando el código D55458B62 se obtiene un 50% de descuento en inscripción, tanto familiar como individual.

La Marcha Sí a la Vida 2022 se retransmitirá en directo a través del canal de Youtube de la Plataforma (Sialavida25m) para que pueda seguirse desde las Canarias, Baleares o ciudades como Melilla y Ceuta que pueden tener más dificultades para asistir de forma presencial, así como desde otros países de todo el mundo.

En la rueda de prensa celebrada en la mañana de este 23 de marzo para ofrecer los detalles de la Marcha, Alicia Latorre, portavoz de la Plataforma Sí a la Vida y presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida ha dicho: "Estamos defendiendo la causa más urgente y necesaria en la que todos estamos representados. No podemos ni imaginar los frutos positivos de este acontecimiento, pues tanto los testimonios como el ambiente maravilloso que se respira, cómo toda la verdad y el bien que se muestran pueden transformar los corazones y las mentes de muchas personas".

Latorre también ha señalado: "Mostramos nuestro compromiso, plantamos cara a las leyes injustas y a todas las estrategias de la cultura de la muerte. Defendemos con entusiasmo y agradecemos tantísimas iniciativas que desde todos los ámbitos se están llevando a cabo a favor de la vida humana y su dignidad. Es una iniciativa que crece, que se consolida y que nos llena de esperanza de que las cosas pueden cambiar. Hay quien quiere identificar la causa de la vida con personas retrogradas, antiguas y fuera de la realidad, pero los hechos muestran otra cosa completamente distinta: hay personas de todas las generaciones, cada vez se incorporan más jóvenes y también más asociaciones que están a la vanguardia en ayudas en investigación y en lucha por los derechos humanos".

Amaya Azcona, Directora General de Fundación REDMADRE y portavoz Sí a la Vida: “En marzo de 2020 nos quedamos a las puertas con todo prepardado, toda la sociedad sufrimos un golpe muy fuerte con la pandemia y tuvinos que defender la vida de otra manera, quizá por eso, más que nunca, este domingo, vamos a salir con más fuerza recordando a los que no están y dando fuerzas a lo que van a llegar. Esto es lo que se celebra en el Sí a la Vida, la dignidad de todo ser humano, desde el principio hasta el final".

Javier Rodríguez, Director del Foro de la Familia y portavoz Sí a la Vida: “Este domingo mostraremos una vez más al mundo que el progreso es celebrar la vida, es respetarla y protegerla, es acompañar a los más vulnerables. Que la juventud quiere vida, no muerte. Que el sufriente necesita alivio, no homicidio. Mostraremos al mundo, con la voz de todos aquellos inocentes a los que se la negaron, que un presente y un futuro más humano es posible, que no hay nadie solo. Que ‘sin dejar a nadie atrás’ no es un eslogan vacío, sino una realidad cierta: la realidad de la VIDA”.

Álvaro Ortega, Presidente Fundación + Vida y portavoz Sí a la Vida: “Nos encontramos en un momento crucial para la defensa de la vida en España y ahora, más que nunca, la sociedad y especialmente los jóvenes debemos gritar alto y claro ¡SÍ A LA VIDA! El derecho a la vida es el principal derecho de todo ser humano sobre el que se vertebran el resto de derechos y valores de la sociedad. Los jóvenes no queremos heredar una sociedad donde el derecho a la vida sea cuestionado. Por eso, este domingo nos movilizaremos miles de jóvenes para defender la vida"

La organización también hace un llamamiento a la solidaridad para ayudar sufragar los gastos que supone este evento. Se puede colaborar mediante: Bizum ONG: 00589

O por Transferencia: ES28 0081 7306 6900 0140 0041 Titular de la cuenta: Federación Española de Asociaciones Provida. Concepto: Sí a la Vida e indica qué persona o asociación hace el ingreso.

Sobre el Día Internacional de la vida.

En el primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid en el 2003, tras una encuesta mundial contestada por más de 20.000 grupos y asociaciones de más de 20 países de Europa y América, se acordó por declarar el 25 de marzo el día Internacional de la Vida.

En 2011 se acordó crear la Plataforma Sí a la Vida: Las organizaciones acordaron que el nombre de la Plataforma seria el lema Sí a la Vida y que se celebraría un acto único bajo mismo lema (Sí a la Vida) y color (verde esperanza) para que todas las organizaciones celebrarán unidas este día. Durante estos años se han ido adhiriendo diferentes asociaciones, nacionales e internacionales, de defensa de la vida desde su inicio a su fin natural.

Asociac­­iones convocantes:

ABIMAD, ACdP, ADEVIDA, AEDOS, AESVIDA, ANDOC, Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, AYUVI, Asociación de Bioética de Madrid, Asociación Española de Farmacia social, Asociación Europea de Abogados de Familia, ANDEVI, ADEVIDA, Asociación Universitaria APEX, AYUVI,Centro Jurídico Tomás Moro, CIDEVIDA, CIVICA, COFAPA, CONCAPA, CRIAME, Cristianos en Democracia, 40 días por la vida, Derecho a ser Madre, Deportistas por la vida y la familia ,e-cristians, EUVITA, El Encinar de Mambré, Enraizados, Evangelium Vitae, Familia y Dignidad Humana, Familias para la acogida, FAPACE, Federación Española de Asociaciones Provida, Fertilitas, Foro de la Familia, Foro cultura 21 Fundación Educatio Servanda, Fundación IUVE, Fundación Jérôme Lejeune, Fundación REDMADRE, Fundación Vida, Fundación + Futuro, Fundación Villacisneros, Fundación +Vida, Grupo Provida, HO- Derecho a vivir, Hogares de Santa María, JCUM, Lands Care, One of Us, Medicina y vidas, NEOS, Profesionales por la Ética, Proyecto Mater, Red Misión, RENAFER, REMAR, Rescatadores Juan Pablo II, RIOARRIBA, SOS Familia, Spei Mater, Valores y Sociedad, Voz Postaborto.