Piratas del Caribe: Johnny Depp se viste de Jack Sparrow y los fans piden su regreso a la saga

MADRID, 29 (CulturaOcio)

Disney ha fichado a Margot Robbie como protagonista de la próxima película de Piratas del Caribe, una noticia que no ha sido bien acogida por algunos fans, no conciben la saga sin Johnny Depp como su capitán Jack Sparrow. Aunque por el momento no se sabe si el actor volverá a la saga, recientemente se ha enfundado el traje de Sparrow... por una buena causa.

The Hollywood Reporter reveló que Robbie ha firmado un acuerdo con Disney para encabezar la próxima cinta, un filme cuya trama se ambientará en el mismo mundo que las películas protagonizadas por Depp y que contará con otras estrellas femeninas. A la luz de esta noticia, muchos seguidores manifestaron en Twitter su descontento y pidieron la vuelta de Depp.

"Es simple, si la nueva película de Piratas del Caribe no tiene al capitán Jack Sparrow ni a Johnny Depp, no la veré", apuntó un fan. "Johnny Depp fue nominado a un Oscar por el capitán Jack Sparrow. Pero sí... Finjamos que no es valioso para la historia cinematográfica", señaló otro tuitero.

https://twitter.com/WonkaTiktok/status/1276615054213951488

https://twitter.com/Deppoholic/status/1277234980075307012

"Johnny Depp es más que su papel como Jack Sparrow. A él le irá perfectamente bien sin Piratas del Caribe, sin embargo, Piratas del Caribe sufrirá sin él", opinó un internauta.

https://twitter.com/sunflxwervolsix/status/1276903451193155588

Este debate sobre la permanencia de Depp en la franquicia ha coincidido con la reaparición del intérprete en el papel de Jack Sparrow por una causa benéfica. El artista enfundó de nuevo su atuendo de capitán pirata para visitar de manera virtual un hospital infantil.

https://www.facebook.com/juicedtv.com.au/videos/276757373470087/

Durante su intervención encarnó a la perfección al personaje e incluso adoptó su característico acento para charlar con tres jóvenes pacientes.

"Debo agradecer a todos los que hicieron posible esta visita virtual", dice Depp en el vídeo, en el que elogia al personal médico y al equipo de Juiced TV por reunirlos. "He estado allí y he visto la cantidad de trabajo que hacéis en vuestras instalaciones. Enfermeras, trabajadores de la salud, médicos: todos trabajan como héroes absolutos", afirmó.

Precisamente esta reaparición ha hecho que los fans se indignen aún más ante el silencio de Disney, que por el momento no parece dispuesto a readmitir a Depp tras las acusaciones de maltrato de Amber Heard . "¿Justo la semana pasada Johnny Depp hizo una visita virtual a un hospital como Jack Sparrow y ahora Disney hace esto? Johnny Depp es Piratas del Caribe", reivindicó un espectador.

https://twitter.com/MyGrindelwald/status/1276618566276702209

"Escucha, Disney: Johnny Depp es la razón por la cual Piratas del Caribe tuvo éxito. Dio vida a Jack Sparrow y creó un personaje increíble debido a su talento. Y al no ficharlo no solo perderás dinero y admiradores, sino que desacreditarás a una víctima de violencia doméstica", escribió un usuario en Twitter.

https://twitter.com/lisamazzariol/status/1276952340160012290