Pingarrón (Universidades), harto del mantra de que la FP acerca más al empleo

El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha confesado cierto hartazgo cuando escucha el "mantra" de que la Formación Profesional acerca más al empleo que la Universidad, y ha deplorado determinados proyectos de nueva creación de universidades que llegan a su departamento.

Durante una comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, el responsable ministerial ha explicado que hay una "especie de mantra de que las empresas no necesitan a egresados universitarios sino otras cosas" cuando la estadística muestra lo contrario, según ha dicho.

En ese sentido, ha añadido que la tasa de paro entre los graduados universitarios en 2019 ascendió a un 8 por ciento; en el caso de los másteres se situó por debajo del 7 %, mientras que el índice de desempleo en los titulados de Formación Profesional Superior alcanzó el 12,5 % y en la FP Básica, del 16 %.

"Es decir, tener un grado y un máster sí que da lugar a una mayor tasa de empleabilidad, quizás no sea el ascensor social que todos queremos pero una rampa sí que es", ha recalcado.

Durante su intervención, en la que ha repasado las iniciativas en las que está trabajando su cartera, entre ellas el real decreto de reconocimiento, creación y autorización de nuevos centros, el secretario general ha indicado que en ocasiones llegan una serie de proyectos de creación de universidades, "la gran mayoría online, que de verdad son vergonzosas".

"Es que no es que quieran tener ánimo de lucro, que me parece muy bien; pero, hombre, al menos que sea un proyecto con una mínima solvencia académica", ha añadido el secretario general, que ha expresado su confianza en que el borrador de la futura ley orgánica del sistema universitario estará listo "a mucho tardar" en septiembre próximo.

Algunos anuncios, ha continuado, "me ponen los pelos de punta: 'la Universidad en la que solo se habla de business', pues oiga llámese Business School y no hay problema, pero ese no es nuestro modelo de Universidad".

Por otro lado, ha negado que en España haya un superávit de centros universitarios si se pone en relación al número de habitantes del país, porque entonces "estamos por debajo de la media -ha dicho-, pero el problema es que en otros países se llama Universidad a cualquier cosa".

Ha explicado además que la futura ley universitaria luchará contra la histórica endogamia de la universidad española, de modo que "todos los concursos de todas las plazas se publicarán previamente en un registro o base de datos", y "todas las comisiones de todas las plazas tendrán mayoría de miembros externos a la Universidad y esa mayoría será elegida por sorteo".

Otro de los objetivos de dicha ley será aumentar la calidad de los títulos de grado y máster: "Por primera vez se habla de la necesidad de establecer mecanismos de garantía de calidad y robustecer las capacidades de empleabilidad". EFE