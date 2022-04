"Eso no lo digas": la comprometida 'pillada' frente a Ximo Puig sobre el origen de las naranjas

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha acudido a una feria agroalimentaria durante su viaje a Berlín. Hasta aquí una noticia normal. Sin embargo, han adquirido el matiz de viral unas imágenes que comparte Puig con la consejera de Agricultura, Mireia Mollà.

Puig visitó en la feria anteriormente mencionada el stand de una empresa valenciana de máquinas de elaboración de zumo cuando, el representante de la compañía, le confiesa que no sabe de dónde son las naranjas.









"No sé si son de Valencia o no", indica. Un comentario que llama la atención pues los políticos habían parado ahí por el origen del cítrico. Es ahí cuando la consejera le suelta: "eso no lo digas, di que son y au, nadie se va a enterar, nadie lo va a comprobar". Ha compartido el fragmento en Twitter Patrycia Centeno, experta en protocolo, que criticaba lo ocurrido. "Que no tienen vergüenza ya no sorprende, pero que no hayan aprendido a disimular cuando los rodean cámaras y micrófonos...", decía a través de un texto acompañando las imágenes.





Este traspiés ya ha corrido como la pólvora a través de redes sociales, ya que la consejera que acompañaba a Puig no era consciente de que estaba siendo grabada por los periodistas que acompañaban a la comitiva valenciana. Mientras, el presidente valenciano bebe a su lado y afirma con una sonrisa, obviando el comentario: "están muy ricas".

Las críticas de la oposición por lo sucedido a través de redes sociales

El jefe de gabinete del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Daniel Sirera, también ha tuiteado sobre lo ocurrido criticando el silencio de Puig. "Y Ximo Puig calla". El director de la oficina del Español en Madrid, Toni Cantó ha escrito lo siguiente: "el tripartito valenciano demostrando una vez más que solo es engaño y mala gestión en una feria hortofrutícola en Berlín".









Más críticas. Emigdio Tormo, diputados de Ciudadanos en las Cortes valencianas, ha presentado este lunes una pregunta en el parlamento autonómico dirigido expresamente a la consellera: "¿Le da a usted igual el origen de los cítricos mientras que puedan pasar por valencianos? ¿Qué garantías tiene de que tengan la misma calidad que los cítricos valencianos?"









El portavoz de agricultura del PP en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, ha asegurado que "si tiene un poco de decencia, la consejera de Agricultura debería pedir perdón a todo el sector y presentar hoy mismo su dimisión por su falta de sensibilidad. No todo vale en política". Además, ha calificado de "falta de respeto" el comentario de la consejera y "como el mayor desprecio de los citricultores valencianos que se ha hecho en mucho tiempo. Es una vergüenza que Puig, además de abandonar el campo valenciano, ahora quiera engañarnos a todos haciéndonos creer que bebe zumo de naranja valenciana".

La polémica, seguro, irá para largo. Un ejemplo del tremendo poder que tienen las redes sociales y las cámaras de los periodistas que captan cada error y fallo de la clase política y de cualquier persona de a pie que, por un momento, se convierte en famosa por ser viral.

