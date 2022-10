Una camarera encuentra a los clientes que se habían ido sin pagar y su respuesta es viral: "la próxima..."

Vamos a ser sinceros, no hay nada que nos guste más en España que poder salir con nuestros amigos, tanto entre semana como en fin de semana, a una terracita a tomar algo. Así podemos estar horas y horas y, muchas veces, nos olvidamos de todo. Ahora bien, de lo que no deberíamos olvidarnos nunca es de pagar todo lo que hemos consumido.

Y sí, muchas veces no solo hay quien se olvida de hacerlo, sino que lo hace a conciencia. Es lo que hicieron este fin de semana un grupo de amigos jóvenes en Madrid, que acudieron a un restaurante asiático y decidieron no pagar nada de lo que habían consumido. Se fueron y pensaban que así, la cena les saldría gratis.

Claro, que no contaban con que ellos mismos habían hecho la reserva y, por tanto, el personal del local tenía todos sus datos. Por eso esta camarera ha contado en Twitter cómo consiguió localizarlos y hablar con ellos para que pagasen todo lo que habían comido.

"Les he llamado, al no responder les he enviado un whatsapp. Después de remolonear diciéndome que es un "número equivocado" y unos 5 minutos de charla ha venido llorando a pagar" comenzaba contando, para, a continuación, mostrar los pantallazos de la conversación con el chico volviéndose viral en la red social.

La respuesta de los chicos

Para no confirmar que, efectivamente, el usuario del número con el que habían reservado era el que se había ido sin pagar, el chico comenzó a decir que se trataba de un número falso. Más tarde, comenzó a decir que era el tío de uno de esos chicos, y que sentía mucho no encontrarse en el mismo lugar del restaurante para pagar, pero que no podían hacer más.

Fue entonces cuando la camarera se impacientó, y le dijo que podía caer sobre él una denuncia. "Si eres tú, tus hijos, sobrinos, o amigos, los datos que tenemos son los tuyos. Si quieres los mandas aquí, si no, la denuncia va a recaer sobre ti" comenzaba diciéndole.

Entonces, el cliente, le decía que el padre de los chavales que habían ido era Guardia Civil, algo que no coló para la camarera. Finalmente, consiguió que quien había hecho la reserva, que era uno de los clientes, acudiese al restaurante a pagar la deuda que tenían por su cena. Eso sí, tal y como comentaba ella, acudía más tarde entre lágrimas dando una explicación rocambolesca acerca de cómo él, en realidad, venía de Alemania y pensaba que el dinero de la cuenta se cobraba de forma automática.

"De verdad, no pasa nada, eres joven y es normal. Pero se un poco inteligente a la próxima" escribía la camarera. "Pero no pasa nada, verte la lágrima caer y el temblor de los nervios me ha hecho la tarde, espero que la próxima se conecten tus neuronas, si lees esto, un saludo" terminaba escribiendo en Twitter.

Una historia que se ha hecho de lo más viral y que ha conseguido que otros clientes y hosteleros contaran sus experiencias.