Pantallas faciales o mascarillas, ¿cuál es la mejor protección contra el coronavirus?

Tengo guardada en el armario una pantalla facial desde hace cuatro meses. Llegó a casa al poco tiempo de que saltara por los aires nuestra vida sin coronavirus y el SARS-CoV-2 comenzara a formar parte de nuestra existencia. Un virus que nos ha cambiado no solo la forma de vestir, de vivir, de asearnos, sino hasta de pensar.

Cuando adquirimos en la farmacia la pantalla facial era más fácil conseguir este protector, que hasta ahora lo habíamos visto en películas y sobre todo usaba el personal sanitario, que una, solo una mascarilla. Por aquel entonces, a finales de marzo, las mascarillas eran más valiosos que el caviar, más difíciles de encontrar que la trufa blanca y para que en la farmacia te vendieran una había que apuntarse en una lista. Lo de los guantes era otro cantar similar, y el gel hidroalcohólico más caro que una botella de Aurumred, uno de los vinos más caros del mundo - español, por cierto-.

Al estar en el mercado y, sobre todo, ante la escasez de mascarillas, las pantallas faciales, cuando comenzó el desconfinamiento, se veían más por las calles. Es cierto que son un poco más llamativas que la mascarillas porque son más grandes, pero en su favor hay que decir que son transparentes menos claustrofóbicas que la mascarilla, van más separadas de la cara, puedes respirar mejor, te permiten llevar las gafas y que no se empañen, dejan ver la boca, hablar sin dificultad. Pese a cubrir toda la cara no te da esa sensación de ir disfrazado todo el día, algo que ocurre con la mascarilla.

Ahora es cuando surgen las preguntas, ¿si llevamos pantalla estamos tan protegidos como con las mascarillas? ¿Podemos llevar solo pantalla facial o hay que llevar debajo mascarilla? ¿Qué aconsejan los expertos, los investigadores? ¿Qué dicen las autoridades sanitarias?

Ante el uso que estamos viendo por gran parte de la población con las mascarillas, que las llevan en cualquier parte menos tapando nariz y boca (en el codo, la barbilla, en la frente, en el bolsillo, entre otros lugares), apuesto como un mal menor por la pantalla, esos jóvenes y adultos que mal utilizan la mascarilla, creo que sí llevarían en su lugar la pantalla.

La pantallas faciales se componen de una única pieza transparente que cubre la cara, protegiéndola del exterior. Se sujetan por un agarre a la cabeza, existiendo varios modelos según el tamaño de la pantalla y de la fijación. Para que la protección sea mayor, la pantalla debería cubrir hasta por debajo de la barbilla y por los laterales hasta superar las orejas.

Al tapar toda la cara, las pantallas faciales son muy útiles para evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, algo que sabemos es fundamental e importantísimo para evitar contagiarnos con el coronavirus.

Es muy útil para los profesionales, sobre todo sanitarios, porque les asegura la protección también de los ojos y parte del cuello. A esto se une que su desinfección es fácil, se lavan con agua y jabón o con desinfectantes de uso doméstico como recomienda la Asociación Médica Americana en su revista médica, JAMA.

Las pantallas también puede ser muy provechosas para usos sociales ya que al poder ver toda la cara, también la boca, deja ver los gestos lo que facilita la interacción y la comunicación mucho más que las mascarillas.

Hasta aquí, podríamos hablar de ventajas. Entonce, ¿por qué no se utilizan en lugar de las mascarillas? Por una sencilla razón, si estornudamos, o simplemente al hablar, si estamos contagiados, al estar abiertas por abajo, las gotitas con secreciones no se quedan atrapadas y podemos ser un sujeto transmisor.

El 21 de mayo entraba en vigor la orden de llevar mascarilla para toda la población adulta y los niños mayores de seis años, "cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra nariz y boca" en "la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros".

Obligatoriedad que ya va más allá de la distancia de seguridad en comunidades donde hay brotes importantes (ya son 11 comunidades con más de 100 brotes) como Cataluña o Andalucía, donde es obligatorio llevar mascarilla hasta en la playa. La multa por saltarse la norma puede llegar hasta 6.000 euros.

En la orden gubernamental no se contempla el uso de pantallas o viseras protectorascomo sustitutas de las mascarillas. Fernando Simón, el responsable del Centro de de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, explica el porqué:

Al igual que las autoridades sanitarias españolas, la Sociedad de Enfermedades Infeccionsas de Estados Unidos advierten de que la pantalla facial no sustituye a la mascarilla, aunque es recomendable como un elemento más de protección, pero siempre junto a la mascarilla.

La Organización Mundial de la Saludrecomienda la pantalla facial o el visor para la protección de las mucosas -boca, nariz y ojos-, dentro de los EPP, los Equipos de Protección Personal para los trabajadores sanitarios o los miembros de las fuerzas de seguridad o del ejército que desarrollan el trabajo más complicado y que están sobreexpuesto por cuidar y tratar con enfermos o en zonas donde hay contagios.

Los visores están destinados a la protección ocular, por ejemplo en el caso de sanitarios que deben llevar a cabo su trabajo sin poder marcar una distancia de seguridad con el paciente.

Estos protectores pueden reducir la cantidad de exposición por inhalación del virus, pero en cantidades mucho menores de lo que lo hace una mascarilla.

Después de cinco meses de pandemia mundial, de estudios e investigaciones por parte de equipos de científicos, laboratorios y universidades de todo el mundo podemos decir que las siguientes conclusiones son impepinables, indiscutibles como medidas de prevención hasta que tengamos farmacología, hasta que dispongamos de la vacunaque nos ayude a combatir a este enemigo que como invisible a los ojos humanos hay quien no le da la importancia que realmente tiene:

La revista Lancet ha recopilado 172 estudios realizados en 16 países y seis continentes, en todos ellos se subraya que la transmisión de virus fue menor cuando la población mantuvo un distanciamiento físico de 1 metro y medio o más, la protección se incrementó a medida que se alargó la distancia. El uso de mascarillas esencial en una gran reducción en el riesgo de infección y la protección ocular también se asocia con menos contagio.

Sobre la protección ocular, la publicación británica, hace un énfasis especial y destaca que generalmente no se tiene en cuenta y puede ser efectiva en entornos comunitarios como medidas higiénicas tan necesarias como el lavado de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

NEW—Most comprehensive study to date provides evidence on optimal physical distancing, face masks, and eye protection to prevent spread of #COVID19: a systematic review and meta-analysis of 172 observational studies https://t.co/3jakqNDDaQpic.twitter.com/uNUK2fvSKi