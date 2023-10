El padre del asesino del joven Isaac López avisa de que desmontará "las mentiras" del caso

El padre de David Bárcena, considerado culpable por un jurado popular del asesinato del joven Isaac López Triano, ha lamentado que las "medias verdades" en el caso hayan acabado "convirtiéndose en mentiras" y ha avisado que desmontará los hechos que considera falsos a través de sus redes sociales.

Miguel Ángel asistió la semana pasada con la madre del chico a las sesiones del juicio sin hacer declaraciones a los medios y mostrando en todo momento su apoyo a su hijo. Ante el tribunal, reconoció que se sentía fracasado como padre y como profesional --es maestro y psicólogo-- al haber intentado inculcar a su hijo valores lejanos a los que le llevaron a cometer el atroz crimen.

Los padres del acusado se sienten reconfortados al menos con el abrazo que pudieron dar a la madre de Isaac y a su hermana en uno de los recesos de la vista oral. La sentencia está aún por dictarse.

Tras la prueba, el jurado consideró a David culpable de un delito de asesinato con la agravante de pertenencia a organización criminal, lo que abre la puerta a que el tribunal condene al chico a prisión permanente revisable.

En una carta abierta en una red social, Miguel Ángel Bárcena expone que no han sido partidarios de participar en medios generalistas a pesar de que su hijo en ocasiones lo consideraba preciso. "Nos decía: "si hubiera habido cámaras de vigilancia todo sería muy distinto".

El progenitor del acusado repasa los informes finales del juicio y elogia "la exposición final de su defensa" al considerar que fue "clara, precisa, instructiva y comprensible". En concreto, el abogado Álvaro Rojo defendió que su cliente respondió a un ataque de la víctima y se defendió, por lo que apreciaba las atenuantes de arrebato, así como confesión tardía, reparación del daño y adicción a las sustancias.

Lamenta que al tribunal de jurado no se le planteara más interrogantes en lo que se refiere a los testimonios vertidos en el juicio ante las dudas que considera que existían entorno al relato de los testigos presenciales de la agresión. Las personas que vieron el ataque manifestaron que el chico no tuvo posibilidad de defenderse.

"Por ello y a pesar de que como siempre le dijimos a David: la Justicia debe impartirse en sede judicial, lugar donde hay que hablar y exponer lo acontecido; haya tomado la decisión de intervenir en cuantos medios de comunicación me lo permitan", señala.

De este modo, muestra su protesta a lo apreciado por el Jurado Popular, CERMI y la propia Fiscalía, quienes plantearon la tesis de que Isaac fue perseguido por la calle de Méndez Álvaro y asesinado en el suelo.

"Por tanto, si hay medios dispuestos, en los que en este tiempo pueda mostrar mis reflexiones sobre el caso, las "medias verdades" que acaban convirtiéndose en mentiras, así como que no se hayan apreciado de forma tan indubitada las atenuantes planteadas durante el juicio, así lo haré a partir del próximo lunes 30 de octubre", apunta.

En otro comentario, el padre se muestra contrario a que no se aprecie por parte del jurado la atenuante de confesión tardía y asegura que si su hijo no hubiera confesado, "a fecha de hoy no tendrían autor material".

Sin embargo, cuando la Policía le detuvo tenía indicios sólidos de su autoría al ubicarle en el lugar de los hechos su móvil y el patinete que alquiló esa noche junto a los otros tres menores condenados.