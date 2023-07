Paco León nos confiesa cómo se encuentra su hermana en la actualidad

MADRID, 6 (CHANCE)

Hace unos días conocíamos que la actriz María León había sido procesada por dos delitos en la causa relacionada con su detención por parte de la Policía Local hispalense por, supuestamente, agredir a una agente, extremo que ella viene negando al asegurar que fue "víctima de un abuso policial".

La jueza decidía el procesamiento "por un delito de atentado a la autoridad y otro leve de lesiones a una agente de la Policía". Desde entonces, no hemos sabido nada de la actriz, de hecho, está completamente desaparecida del foco mediático y ahora sabemos porqué.

Su hermano, Paco León, ha reaparecido este jueves en la VIII Edición de los ELLE Gourmet Awards y nos ha confesado cómo está viviendo la joven todo este revuelo mediático que hay creado entorno a su figura tras este altercado con la autoridad.

El actor nos ha confesado que su hermana está "muy bien" y que "está trabajando" en Galicia "haciendo el biopic de 'Asunta Basterra' en Santiago, está seis meses e iré a verla pronto" nos aseguraba dejando claro que tiene pendiente un viaje para reencontrarse con ella en estos meses tan convulsos.

Paco ha querido jugar al despiste y no ha dado mucho detalle sobre cómo se encuentra, de hecho, cuando le decíamos si estaba tranquila nos respondía que "yo creo que sí" aunque nos aseguraba que "no he hablado con ella". Sin más, el actor zanjaba la conversación explicando que "está concentrada en el trabajo, que es lo más importante".