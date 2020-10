Pacientes con Parkinson piden reforzar la coordinación asistencial para atender a personas que también tienen COVID-19

El Observatorio Parkinson de la Federación Española de Parkinson, junto con la Fundación Curemos el Parkinson y la Asociación Parkinson Galicia-Coruña, ha celebrado el webinar 'Acercando la investigación a las personas', con el objetivo de presentar los datos del estudio 'COVID&Parkinson' realizado entre los meses de mayo, junio y julio de 2020.

La doctora Silvia Gil, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología, ha hecho hincapié en el gran impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en el colectivo de personas con Parkinson: "El obligado confinamiento y el aislamiento social necesario para aplanar la curva de contagios, ha conllevado en no pocos casos, un empeoramiento de los síntomas motores y no motores de los pacientes con Parkinson. También los familiares y personas a cargo del cuidado de los pacientes con Parkinson avanzado han sufrido altibajos emocionales. Y es que tanto pacientes con Parkinson como sus familias han tenido que afrontar hechos inimaginables como el no poder salir de casa a pasear, la interrupción de las actividades de rehabilitación física y cognitiva, el alejamiento de los seres queridos...".

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Parkinson, Leopoldo Cabrera, tras contar su reciente experiencia como afectado por COVID-19, ha destacado la necesidad de fortalecer el sistema sanitario para la atención de las personas con enfermedades neurodegenerativas en el marco de la pandemia.

"Las personas con Parkinson que nos hemos visto afectadas por el COVID-19 no solo sufrimos lo síntomas de esta enfermedad, sino que a esto se añade la soledad, el abandono y la incertidumbre de no saber cómo la COVID19 puede llegar a interferir con nuestra enfermedad. El Parkinson es una enfermedad que, como muchas otras, cuando interfieren, no puede tratarse solamente con el circuito COVID-19", ha indicado.