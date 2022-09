La original pedida de un chico a su novia que ha revolucionado las redes: "ella no sabe..."

Hay pocas cosas que nos gusten más que ver a través de las redes sociales las ideas más originales de los usuarios, que nunca dejan de sorprendernos. Como haya alguna que se sale de lo habitual, se vuelve viral en cuestión de minutos en todas las aplicaciones.

Y, por supuesto, esta que te vamos a contar no podía ser diferente. Es una historia que ha ocurrido en Guatemala, México, donde un chico se ha convertido en el más viral. Y es que ha compartido con todos sus seguidores a través de Twitter cómo se declaró a su novia de la forma más original.

Para pedirle que fuese su novia, ideó todo un plan en el que la llevaba a pintar cuadros a un paisaje idílico, diciéndole que ambos tenían que retratar al otro de la mejor manera posible. Mientras ella sí que pintaba a su joven novio, él preparaba una pintura en la que expresaba todo lo que sentía por ella y, con forma de corazón, le preguntaba si podía ser su novio. "Le dije que pintáramos un retrato el uno del otro, ella no sabe que no la pinté a ella..." confesaba en su perfil.

Enseguida había dejado en vilo a todos los usuarios de Twitter, ya que no había contado si le había dicho que sí, o no. Luego publicó que, ella, emocionada, había respondido que sí que quería estar a su lado, llegando a tener en esa publicación más de 150 mil "me gusta" en la red social.

Una pedida romántica en la televisión gracias a 'La ruleta de la suerte'

Ha sido un concursante quien ha protagonizado un llamativo momento. El momento fue tan destacado que incluso fue recordado por los colaboradores de 'Zapeando'. "No había pasado nunca y es raro porque llevan muchos años en 'La Ruleta'. Lo que hemos visto es histórico", apunta Miki Nadal para dar paso a las imágenes.

"A Sergio 'La ruleta de la suerte' le cambió la vida, pero no viniendo a jugar. Le cambió la vida desde fuera. Estaba en casa y, de repente, ¿Qué pasó, Sergio?", comenzaba contando Jorge Fernández, dirigiéndose a uno de los concursantes presentes en el plató de Antena 3. "Hace un añito o así, estaba viendo el programa tranquilamente y vi a una chica con la que tuve un flechazo", confesaba el participante.

"Entonces, tenía la necesidad de conocerla. Con lo cual, la escribí. La busqué en Instagram por el nombre de la chapita y me salió la primera, no tuve que hacer mucho esfuerzo. La seguí, ella no me siguió de vuelta, pero a los seis meses empezamos a hablar y, ahora, llevamos ocho meses saliendo. Me ha hecho súper feliz", decía Sergio, visiblemente emocionado.

"Pues venga, adelante", le animaba el presentador. "Han pasado ocho meses, es poquito, pero desde entonces me has cambiado la vida y me gustaría pedirte matrimonio", soltaba entonces Sergio, mientras se ponía de rodillas frente a su novia y sacaba un anillo de su bolsillo. Tanto el público como el presentador, estallaron entre aplausos y gritos: "¡Oh!".

"Brutal", decía Fernández. "Tu ahora le tienes que decir algo. Eso es lo que tiene que pasar", señalaba el presentador a la joven. "Sí quiero", asentía ella con una gran sonrisa y lágrimas en los ojos. Entonces, la pareja se fundió en un abrazo para celebrarlo, mientras que el comunicador aplaudía muy emocionado con la ayuda de los espectadores. "¡Bien!", exclamaba.