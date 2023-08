Omar Montes, fiel a la ironía que le caracteriza, evita hablar de Rauw y Rosalía: "Llevadme a la casa de socorro"

MADRID, 31 (CHANCE)

Una vez más, Omar Montes ha optado por tirar de humor a la hora de hablar sobre los temas que le rodean. El cantante ha llegado al aeropuerto y el equipo de Europa Press ha podido hablar con él, aunque su respuesta no ha sido la que esperábamos.

En un principio, Omar no ha dudado en asegurar que su actuación en la Kings & Queens League fue todo un éxito: "Jolín, no veas qué bien se sintió ahí, a tope". Aunque tras estas palabras, poco más ha querido decir. Un pequeño golpe ha hecho que toda la conversación girase en torno a este tema, evitando contestar a cualquier otra pregunta de la reportera.

Sobre si es más del 'team Shakira' o 'team Piqué', el cantante decía: "Me has pegado una hostia en el hombro terrible. Ahora mismo te puedo denunciar porque casi me partes el hombro, que lo sepas". Al recibir unas disculpas, no ha dudado en romper el hielo admitiendo que tan solo era una broma: "Hombre, no pasa nada, es una broma. Me has hecho daño pero tampoco para llorar".

Pero parece que tampoco ha querido dar su opinión sobre la polémica ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía que tanto ha dado qué hablar: "¿Por qué no me preguntas mejor por el golpetazo que me ha pegado en el hombro, que tengo el hombro muerto? A la que salgamos de aquí me lleváis a la casa de socorro".

A pesar de que hemos querido saber más sobre sus proyectos laborales, Omar ha omitido las preguntas relacionadas con su música y sus conciertos: "El brazo no volverá a ser el mismo y encima me he quitado la escayola hace nada. Mira, la escayola me la he quitado hace nada me la he quitado. Y entre el nudillo roto y entre la hostia que me habéis pegado".

Siguiendo la misma línea, tampoco ha querido desvelar cómo está su situación amorosa actualmente, ya que poco sabemos sobre su pareja actual. Usando la ironía que le caracteriza, Omar Montes ha optado por bromear y no contestar a ninguna de nuestras preguntas.