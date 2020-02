Ocho chicas y el mismo modus operandi de Marta Calvo

Fuentes de la investigación confirman a COPE que ya son ocho chicas las que han declarado en contra de él. Y todas coinciden en que a ellas también les sometió a la famosa 'fiesta blanca' que consiste en introducir cocaína en los genitales y otras partes del cuerpo mientras mantienen relaciones sexuales. Una 'fiesta blanca' sin su consentimiento. Los testimonios de estas ocho mujeres son importantes en cuanto se unen a la investigación abierta por la muerte de Marta Calvo y por la de otras dos mujeres con las que Jorge mantuvo relaciones y que fallecieron en extrañas circunstancias en abril y junio en el barrio valenciano de Ruzafa.

Estas fuentes nos cuentan que no se descarta que haya más casos de chicas que no hayan denunciado y creen que este juego sexual lo lleva practicando desde hace tiempo. Por su parte, la defensa de la familia de Marta considera que las denuncias de estas jóvenes deberían agruparse en una sola para dotarla de más peso. El modus operandi de Jorge se repite. A la vez la Guardia Civil ha enviado al juzgado de Alzira un informe en el que concluyen que Marta murió por un sobredosis de cocaína y que la versión de muerte accidental no se sostiene.

SE SIGUE BUSCANDO EL CUERPO DE MARTA



Entretanto continúa la búsqueda del cadáver de la joven. Ya han pasado tres meses y medio del fatídico encuentro con Jorge. Se sigue trabajando en el vertedero de Dos Aguas, en Valencia pero cada vez con menos esperanzas. No se descarta que en breve se abandone esta vía.

Y es que se derrumba la versión inicial del descuartizamiento. Creen estas fuentes consultadas que no se sostiene y que Jorge Palma se ha deshecho del cuerpo de otro modo. Muchas hipótesis de trabajo y muchas cosas declaradas por el asesino confeso que no cuadran a los investigadores.

A la vez se sigue esperando el resultado de los análisis de las inspecciones oculares realizadas en la casa de Manuel -donde supuestamente murió Marta- y el coche de Jorge. Hay algunos que pueden aún tardar varios meses en llegar. Jorge, entretanto, sigue en la prisión de Picassent.