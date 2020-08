Ocho de cada diez atropellos de peatón son responsabilidad del conductor, según el comparador Acierto.com

Ocho de cada diez atropellos de peatón son responsabilidad del conductor, según un informe realizado por el comparador Acierto.com para analizar cuál es el comportamiento de los españoles al respecto coindiendo con el Día Internacional del Peatón que se celebra esste lunes.

Segú los datos a los que ha tenido acceso la entidad, los peatones representan casi el 22% de fallecidos en accidentes de tráfico en Espapña. Solo el año pasado fueron 381 las víctimas mortales, una cifra ligeramente inferior a las de 2018.

A tenor de los datos de atropellos relativos a 2019, 7 de cada 10 peatones fallecidos tenían 65 años o más, aunque existe una incidencia mayor a partir de los 75 años. Y hasta el 85% de los accidentados sufren secuelas permanentes.

Los accidentes se dieron en mayor medida dentro de las poblaciones, sobre todo en aquellas más grandes. Los cruces, intersecciones, semáforos y lugares no habilitados para la circulación de peatones son especialmente peligrosos.

No obstante, los atropellos marcha atrás en las vías urbanas son los más comunes. De hecho, en 8 de cada 10 de estos siniestros la responsabilidad fue del conductor. Los casos en los que el peatón actuó de forma imprudente o circulaba por un lugar inadecuado no alcanzan el 20%.

La legislación actual tiende a proteger al peatón, pero determinar de quién es la "culpa" del accidente puede generar controversia. Por ejemplo, como apunta Amada Cuns, experta de Acierto.com, "si el peatón cruzaba bien y el coche le atropella, responderá la responsabilidad civil del coche, pero si lo hacía deliberadamente o por donde no correspondía y esto se demuestra, en principio no recibirá ninguna indemnización y será el responsable de todos los daños que se ocasionen".

Además, ha indicado la experta, "hay que tener en cuenta que el coche siempre debe respetar la "zona de incertidumbre" es decir, una zona alrededor del vehículo con peatones, con otros coches, etc".

"Si no respetamos estas reglas, aunque el peatón no lo haga del todo bien, la culpa también puede ser dudosa", ha indicado. Sin embargo, no siempre los peatones son las víctimas del accidente. Por ejemplo, en caso de que un peatón genere un accidente a un tercero por cruzar de forma indebida por la calzada.

En estos casos no solo podría exponerse a una multa, sino también con una pena de prisión de seis meses a dos años, aunque siempre dependerá del caso en particular --si hay víctimas mortales, si se encontraba bajo los efectos del alcohol, y otros--.