La nueva vida de Ronna Keitt, madrastra de Julio Iglesias: su rara relación y qué pasó con la herencia

Esta semana se ha cumplido 20 años desde que el ginecólogo Julio Iglesias Puga sorprendiera a toda españa y a su propia familia al contraer matrimonio con la joven modelo Ronna Keitt. Hacía ya 17 años que se había divorciado de María del Rosario, madre de sus dos hijos Julio y Carlos, y en la última década 'Papuchi' había decidido que no volvería a casarse hasta que su ex mujer no falleciese. Una noticia que sentaría como un jarro de agua fría a Begoña, una compañera de trabajo 39 años menor que él y que había estado años esperando a que cambiase de opinión mientras mantenían un idilio.

Con una fama de seductor ya asentada, a pesar de sus 75 años de edad por aquel entonces, Julio Iglesias Puga conoció en 1990 a Ronna Keitt en el Paseo de la Habana de Madrid. Mandó a su guardaespaldas a llamarla y a invitarla a una copa. Una bebida que continuó con un viaje fugaz a Galicia, el primero de muchos. Su ex mujer seguía viva, pero ahora la situación era diferente que con Begoña. El ginecólogo se casó con Ronna en 2001 por lo civil y sin que nadie tuviera noticia de ello. De hecho, lo mantuvieron en secreto hasta junio del año siguiente, poco después del fallecimiento de María del Rosario. Y en apenas dos años, el peculiar matrimonio, que se llevaban 47 años de diferencia, tuvieron dos hijos: Jaime Nathaniel y Ruth.

Pero el 19 de diciembre de 1995, tras una vida marcada por el foco mediático, el secuestro de ETA y su vinculación con un sinfín de mujeres, murió de un edema agudo pulmonar. Fue una muerte repentina, sólo un año después de dejar dos hijos a su joven esposa norteamericana. Ahora, 20 años después del enlace secreto.

La nueva vida de Ronna Keitt

A pesar de que en los años posteriores a la muerte de Iglesias Puga la tendencia de Ronna era visitar constantemente la casa que el había dejado en Peñíscola, los rumores de la época sobre cuál sería el siguiente paso de la modelo se contradecían. Algunos apuntaban a que, dada su buena relación con su hijastro Carlos Iglesias y el recuerdo de su historia de amor con el ginecólogo, se instalaría con sus dos hijos en España. Nada más lejos de la realidad.

El otro rumor resultó ser mucho más certero y Ronna Keitt se marchó a Florida junto a sus padres, una decisión que ha mantenido desde entonces. Allí, Jaime y Ruth son dos adolescentes que bien pueden aparecer montados a caballo en las revistas del corazón de 2014 como prodigios del piano en los últimas veces en las que Ronna ha permitido la entrada de periodistas.

Imagen de Ronna Keitt y sus hijos, Jaime y Ruth, en una exclusiva con 'HOLA'

La relación con Julio Iglesias y sus hijos

No obstante, la relación entre Jaime y Ruth, a pesar de ser hermanos de Julio y Carlos Iglesias, y tíos de Enrique, Chábeli o Julio José, entre otros, la relación es apenas inexistente. Lo explicaba el propio Julio Iglesias Junior hace apenas unos meses en el programa de TVE, 'Lazos de sangre'. “Mi padre y Miranda sí tienen contacto con ellos, pero ni mis hermanos (Chábeli y Enrique) ni yo lo tenemos. No me preguntes por qué, porque ni yo mismo sé el motivo”, explicaba.

No obstante, la crónica social apunta a que, en realidad, ni siquiera el propio cantante mantiene un contacto fluido con los que son sus hermanos y a los que lleva unos 60 años de diferencia. En palabras de Julio José, la única vez en la que se reunieron todavía estaba su abuelo vivo: “Creo que la última vez fue en Marbella y mi abuelo todavía estaba vivo... Imagina entonces el tiempo que hace”.

La herencia que dejó 'Papuchi'

A pesar de que, a sus 57 años, Ronna Keitt sigue manteniéndose discreta respecto a su vida personal y a lo que recibió del testamento de Julio Iglesias Puga, sí que se conocen algunos detalles de algunos de inmuebles en España que recibió en la herencia. Concretamente, el ginecólogo dejó cuatro pisos a su mujer, dos de ellos en la capital española, otro en Peñíscola (donde precisamente dejó un local a sus hijos Carlos y Julio) y un apartamento en la ciudad estadounidense de Filadelfia.

Ahora, Ronna es una empresaria que ha fundado hasta cuatro negocios con el patrimonio que ha recibido del doctor Iglesias: Evergreen LLC (2002), Roig Resources LLC (2004), Jaime’s Corner LLC (2013) y El Tesoro de Ruth LLC (2013). No obstante, sólo uno de ellos queda en pie.